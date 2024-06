Euro 2024 - Portugal : La bande à Cristiano Ronaldo veut remettre ça !

Benjamin Labrousse

Vainqueur de son premier Euro en 2016 face à l’équipe de France, le Portugal veut remettre ça. La « Seleção das Quinas » dispose d’un groupe abordable, et démarrera sa compétition face à la République Tchèque le 18 juin prochain (21h). Doté d’un effectif extrêmement compétitif, le Portugal n’avance plus dans la peau d’un éternel outsider, mais bel et bien d’un sérieux prétendant à la victoire finale en Allemagne cet été. Présentation.

Légèrement décevant à la Coupe du monde, le Portugal répond toujours présent à l’Euro. Demi-finaliste en 2000, finaliste en 2004, demi-finaliste en 2012, et vainqueur en 2016, l’histoire de la sélection portugaise au cours du championnat d’Europe est conséquente. Habitué à être considéré comme un sérieux outsider, le Portugal fait désormais partie des cadors européens, et pourrait de nouveau le prouver cet été lors de l’Euro 2024.



De plus, les partenaires de Cristiano Ronaldo vont arriver en Allemagne avec une belle dynamique. Le Portugal est la seule nation à avoir réussi un 10 sur 10 en qualifications, avec dix victoires en autant de matchs disputés. Engagés dans le Groupe F, les Portugais affronteront la Géorgie, la Turquie, et la République Tchèque. De son côté, Roberto Martinez peut s’appuyer sur un groupe doté d’énormes qualités, et ce à tous les postes.

Effectif complet du Portugal

Gardiens :



- Diogo Costa (24 ans, FC Porto, 1,86m, 82kg)

- Rui Patrício (36 ans, AS Rome, 1,90m, 84kg)

- José Sá (31 ans, Wolverhampton, 1,92m, 84kg)



Défenseurs :



- João Cancelo (29 ans, FC Barcelone, 1,82m, 74kg)

- Diogo Dalot (25 ans, Manchester United, 1,83m, 78kg)

- Rúben Dias (27 ans, Manchester City, 1,87m, 76kg)

- Gonçalo Inácio (22 ans, Sporting CP, 1,85m, 78kg)

- Nuno Mendes (21 ans, PSG, 1,80m, 70kg)

- Pepe (41 ans, FC Porto, 1,87m, 79kg)

- Danilo Pereira (32 ans, PSG, 1,88m, 83kg)

- Nélson Semedo (30 ans, Wolverhampton, 1,77m, 69kg)

- António Silva (20 ans, Benfica, 1,87m, 82kg)



Milieux de terrain :



- Bruno Fernandes (29 ans, Manchester United, 1,79m, 66kg)

- João Neves (19 ans, Benfica, 1,74m, 66kg)

- Rúben Neves (27 ans, Al-Hilal, 1,80m, 78kg)

- Matheus Nunes (25 ans, Manchester City, 1,83m, 78kg)

- João Palhinha (28 ans, Fulham, 1,90m, 84kg)

- Vitinha (24 ans, PSG, 1,72m, 64kg)





Attaquants :



- Francisco Conceição (21 ans, FC Porto, 1,70m, 64kg)

- João Félix (24 ans, FC Barcelone prêté par l’Atlético de Madrid, 1,81m, 70kg)

- Diogo Jota (27 ans, Liverpool, 1,78m, 68kg)

- Rafael Leão (24 ans, AC Milan, 1,88m, 81kg)

- Pedro Neto (24 ans, Wolverhampton, 1,72m, 62kg)

- Gonçalo Ramos (22 ans, PSG, 1,85m, 79kg)

- Cristiano Ronaldo (c) (39 ans, Al-Nassr, 1,87m, 83kg)

- Bernardo Silva (29 ans, Manchester City, 1,73m, 65kg)

Le Staff

En janvier 2023, l’ancien sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez, a succédé au vieillissant Fernando Santos. Le coach espagnol de 50 ans est accompagné de l’ancien défenseur central Ricardo Carvalho, et de l’Anglais Anthony Barry en tant qu'adjoints. Le Gallois Richard Evans occupe le poste de préparateur physique. Enfin, héros du Portugal lors du quart de finale de l’Euro 2004 avec un arrêt à main nue lors de la séance de penalty face à l’Angleterre, Ricardo officie en tant qu’entraîneur des gardiens du Portugal.

Agenda des matchs

Le Portugal entamera son Euro 2024 face à la République Tchèque le 18 juin à Leipzig (21h). Les Portugais, favoris de leur groupe, enchaîneront ensuite avec la Turquie le 22 juin à Dortmund (18h), puis termineront leur phase de poule avec un duel face à la Géorgie le 26 juin à Gelsenkirchen (21h).

Forces et faiblesses du Portugal