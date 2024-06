Euro 2024 : Le clan Deschamps annonce du très lourd !

Thomas Bourseau

Ce lundi 17 juin, l’équipe de France de Didier Deschamps entamera sa campagne à l’Euro en Allemagne (14 juin-14 juillet) face à l’Autriche. Ce sera le troisième championnat d’Europe du sélectionneur qui pourrait finir le jeu. Et tout le groupe France est galvanisé par cet objectif commun selon Guy Stéphan.

Didier Deschamps va connaître sa sixième compétition en tant que sélectionneur de l’équipe de France avec lundi soir, l’entrée en lice tricolore face à l’Autriche. Déjà champion du monde en 2018 avec une nouvelle finale atteinte lors de la dernière édition au Qatar, malheureusement pas remportée cette fois-ci, Deschamps court derrière le trophée qui lui fait défaut en tant que patron de l’effectif des Bleus : l’Euro !

Une finale et un Euro raté

Pour rappel, l’équipe de France reste sur un échec de taille à l’Euro 2021. Malgré la forme étincelante de Paul Pogba et le retour de Karim Benzema, les Bleus sont sortis par la petite porte en 1/8ème de finale contre la Suisse (3-3 puis 4-5). En 2016, l’équipe de France échouait en prolongations face au Portugal en finale du championnat d’Europe (0-1).

«Les cadres de l’équipe ont tous cette ambition»