Euro 2024 : Inquiétude pour Mbappé ? Le verdict tombe

Ce lundi, les joueurs de l'équipe de France joueront leur premier match dans cet Euro face à l'Autriche. Après une compétition manquée en 2021, avec l'élimination en huitièmes de finale face à la Suisse, les Bleus voudront montrer un tout autre visage et comptent sur tout le monde pour gagner la compétition. Si Kylian Mbappé s'est entraîné avec le groupe, Aurélien Tchouaméni et Kingsley Coman sont toujours à part...

« Pour moi, l'Euro est une compétition très compliquée, plus que la Coupe du monde. Il y a tellement de pression à la Coupe du monde, l'enjeu prend beaucoup le dessus… Toutes les équipes se connaissent à l'Euro, on a l'habitude de se jouer tout le temps, donc tactiquement c'est un football qui se ressemble. » Cette phrase de Kylian Mbappé avait créé une petite polémique, surtout en Amérique du Sud mais elle montre aussi l'état d'esprit dans lequel le Bondynois est à l'approche de la compétition...

Tchouaméni et Coman s'entraînent à part

Bonne nouvelle pour le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, le groupe français est quasiment au complet. Chose rare ces derniers temps, on se souvient de la Coupe du monde 2022 avec de nombreux forfaits de dernière minute. Un mystérieux virus a touché les Bleus depuis leur arrivée en Allemagne et Kingsley Coman fait partie des joueurs victimes d'une rhinopharyngite. Le Munichois s'est entraîné à part ce vendredi avec le préparateur physique. Pour Aurélien Tchouaméni, victime d'une fracture de fatigue du métatarse, l'entraînement se poursuit, mais lui aussi individuellement...

Mbappé retrouve l'entraînement collectif