Inquiétude pour Mbappé, il annonce du lourd

Amadou Diawara

Depuis le début du rassemblement de l'équipe de France, Kylian Mbappé a déjà manqué quatre entrainements collectifs, et ce, à cause de pépins physiques. Malgré tout, le camp tricolore reste optimiste concernant son capitaine et numéro 10. D'ailleurs, Benjamin Pavard a annoncé du lourd pour Kylian Mbappé à l'Euro 2024.

Le rassemblement des Bleus a mal commencé pour Kylian Mbappé. En effet, le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France a été victime de douleurs au dos, avant de recevoir un coup au genou gauche contre le Luxembourg.

Pavard est confiant pour Mbappé

En délicatesse sur le plan physique, Kylian Mbappé a déjà manqué quatre séances collectives de Didier Deschamps pour préparer l'Euro 2024. Le staff tricolore ne voulant pas prendre le moindre risque avec sa plus grande star, avant le premier match contre l'Autriche ce lundi soir.

«Il va faire un grand Euro»