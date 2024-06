Mbappé annonce «une bête» en équipe de France !

Benjamin Labrousse

Annoncée comme l’un des grands favoris de cet Euro 2024, l’équipe de France peut compter sur une défense solide. A 25 ans désormais, Ibrahima Konaté semble avoir validé sa position de titulaire indiscutable au sein de la charnière centrale des Bleus. Pour son capitaine Kylian Mbappé, le défenseur de Liverpool est «une bête absolue».

A quoi ressemblera le onze de l’équipe de France face à l’Autriche lundi pour le premier match des Bleus à l’Euro 2024 ? Depuis plusieurs mois maintenant, Didier Deschamps fait confiance à un duo en défense centrale composé de Dayot Upamecano et d’Ibrahima Konaté. Le défenseur axial de Liverpool semble sur la pente ascendante en sélection, et a reçu les éloges d’un certain Kylian Mbappé. Interrogé par Ouest-France sur les qualités de Konaté, le capitaine de l’équipe de France n’a pas mâché ses mots.

« Sur le terrain, c’est une bête absolue »

« Ibou ! Super joueur et super mec. Il y a un truc assez fou avec lui : sur le terrain, c’est une bête absolue, qu’on n’a pas envie de croiser, mais en dehors, c’est une crème, un gars très joyeux et sympa » , concède ainsi l’ex-attaquant du PSG. « Il s’est vraiment fondu dans le groupe très rapidement. En fait, c’est comme s’il était là depuis dix ans, alors qu’il est arrivé il y a deux ans. C’est l’une de ses plus grandes forces, au-delà du footballeur qui est en constante progression » .

« Il a pris la place de titulaire qu’occupait Raph »