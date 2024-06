Platini, Zidane, Henry… Mbappé s’attaque au boss de fin !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé va disputer sa première compétition en tant que capitaine de l’équipe de France cet été à l’Euro en Allemagne (14 juin-14 juillet). Victorieux au Mondial 2018, Kylian Mbappé inscrirait pleinement sa place au panthéon du football français en copiant Zinedine Zidane, Thierry Henry ou encore Michel Platini, tous vainqueurs d’un Euro dans leur carrière. Pour la presse allemande, Mbappé n’a pas caché ses ambitions.

Dès ses 19 ans, Kylian Mbappé s’est installé sur le toit du monde en Russie. En effet, avec l’équipe de France, celui qui est devenu son capitaine en mars 2023, remportait le Mondial 2018 aux côtés d’Hugo Lloris, Paul Pogba, N’Golo Kanté, Antoine Griezmann ou encore Raphaël Varane. Aujourd’hui, il ne reste plus que Griezmann et Kanté chez les Bleus pour aller éventuellement chercher le troisième Euro de l’histoire de l’équipe de France après les sacres de 2000 et de 1984. Mbappé va emmener l’équipe de France avec ce but précis : conquérir l’Europe en Allemagne pendant la compétition qui se déroulera du 14 juin au 14 juillet.

Mbappé : «C’est le premier Euro normal pour moi»

En 2021, l’équipe de France s’est ratée et a fini par sortir par la petite porte en 1/8ème de finale face à la Suisse au terme d’une séance de tirs au but rageante (3-3 puis 4-5) sur un penalty manqué par Kylian Mbappé en personne. L’Euro se déroulait dans douze pays différents à cause de l’épidémie mondiale liée au Covid-19. De quoi laisser un souvenir amer à Mbappé qui s’est confié à ce sujet à Sport BILD à l’approche du coup d’envoi de la nouvelle édition en Allemagne. « C’est le premier Euro normal pour moi. En 2021, le tournoi s’est déroulé dans de nombreux pays, le sentiment était différent. C’est pourquoi, j’ai hâte que ça commence ».

«Je veux bien sûr laisser mon empreinte sur le terrain lors de l’Euro»

Mbappé n’a pas caché son ambition claire comme l’eau de roche : remporter l’Euro. « Je veux bien sûr laisser mon empreinte sur le terrain lors de l’Euro. Nous venons en Allemagne pour écrire l’histoire. C’est notre travail. Nous sommes prêts, nous avons faim de succès et nous savons ce que nous avons à faire. Nous pouvons faire quelque chose de bien pour notre pays si nous ramenons la coupe à la maison. Nous devrons maîtriser étape par étape. Nous devons d’abord réussir une bonne phase de groupe, ensuite, nous verrons. Nous avons une équipe très forte, tout le monde le sait, nous ne devons pas répéter cela à chaque fois. Nous venons en Allemagne avec de grandes ambitions, mais aussi avec beaucoup d’humilité ».



En ajoutant l’Euro à son palmarès, Kylian Mbappé finirait le jeu avec l’équipe de France après avoir remporté la Coupe du monde en 2018 et la Ligue des nations en 2021. Et surtout, il parviendrait à égaler certaines légendes du football français.

1984 : Platini, Tigana, Fernandez… La génération pionnière du football français

En 1982, la RFA, devenue depuis l’Allemagne, battait l’équipe de France dans une demi-finale d’anthologie à la Coupe du monde en Espagne à Séville (3-3 et 4-5 aux tirs au but). À domicile, deux ans plus tard, la bande de Michel Platini raflait le premier trophée majeur de l’histoire de l’équipe de France à Paris en finale face à l’Espagne (2-0). Et ainsi, naquirent les premières légendes du football français avec notamment Michel Platini, Jean Tigana, Luis Fernandez, Joël Bats, Alain Giresse, Bernard Lacombe ou encore Dominique Rocheteau. Et 16 ans plus tard, ce fut la bande de Zinedine Zidane et de Didier Deschamps qui remettait ça.

2000 : Deschamps, Zidane, Henry… La génération dorée sur le toit du monde puis de l’Europe !

En France, au Stade de France, les Bleus décrochaient leur première étoile mondiale le 12 juillet 1998. Deux ans plus tard, en Belgique et au Pays-Bas, la génération de Zinedine Zidane, Thierry Henry et Didier Deschamps, le capitaine, réalisait un doublé en raflant l’Euro. Depuis, seule la sélection espagnole en a fait de même en remportant les Euro 2008 et 2012 ainsi que la Coupe du monde 2010. Grâce à cette victoire et au but en or de David Trezeguet face à l’Italie au bout de la nuit du 2 juillet 2000, la génération Deschamps entrait encore plus au panthéon du football français.



Kylian Mbappé a déjà remporté la Coupe du monde, en raflant l’Euro, le capitaine de l’équipe de France y entrerait à son tour…