Euro 2024 : Cristiano Ronaldo menace la bande de Mbappé !

Cristiano Ronaldo est sans doute la plus grande légende de l’histoire du football portugais. Le quintuple Ballon d’or a empilé les compétitions internationales avec la Seleçao et va prendre part à son sixième Euro cet été en Allemagne (14 juin-14 juillet). L’occasion pour lui de communiquer les ambitions de la sélection entraînée par Roberto Martinez et d’éventuellement gâcher la fête programmée par Kylian Mbappé pour l’équipe de France.

L’équipe de France rêve de l’Euro. C’est en effet ce que son capitaine Kylian Mbappé a affirmé à Sport BILD en interview ces dernières heures. « Je veux bien sûr laisser mon empreinte sur le terrain lors de l’Euro. Nous venons en Allemagne pour écrire l’histoire ». Néanmoins, la tête d’affiche des Bleus et champion du monde 2018 voit son idole, à savoir Cristiano Ronaldo, être prête à lui jouer un sale tour à lui et à l’équipe de France comme à l’Euro 2016.

Cristiano Ronaldo : «L’Euro ? Nous rêvons et nous sommes prêts»

Auteur d’un doublé face à l’Irlande en amical mardi soir (3-0), Cristiano Ronaldo n’a pas caché à RTP ses ambitions avec la Seleçao pour l’Euro en Allemagne (14 juin-14 juillet). « C'est bien d'avoir les pieds sur terre mais avec nos pensées dans le ciel, qui est de rêver du Championnat d'Europe. Nous rêvons et nous sommes prêts ».

«Nous avons le talent»

Relancé par la chaîne de télévision portugaise sur une éventuelle issue joyeuse et glorieuse pour le Portugal comme à l’Euro 2016 en finale face à l’équipe de France, Cristiano Ronaldo a confié qu’il fallait avancer « pas à pas » comme Marca l’a relayé. Néanmoins, à ses yeux, « rêver est gratuit » . « Nous avons le talent, mais comme je le dis souvent, il faut travailler pour le talent, personne ne vous donne rien. Et l'équipe est prête à travailler ».

«C'est un rêve, comme quand j'avais 20 ans»