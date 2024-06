Euro 2024 : Tout savoir sur le groupe du Portugal

Benjamin Labrousse

Au sein de cet Euro 2024, le Groupe F est sans doute l’un des plus intéressants. Ce dernier comporte le Portugal, la Géorgie, la Turquie, ainsi que la République Tchèque. Si les Portugais sont favoris pour la première place, l’issue du reste du classement final reste en suspens. Entre joueurs frissons, rencontres palpitantes, nul doute que les quatre formations engagées dans cette poule pourraient briller en Allemagne. Présentation.

Vainqueur en 2016, le Portugal aborde cet Euro 2024 d’une bien différente manière. Les partenaires de Cristiano Ronaldo ne sont plus des outsiders, mais bel et bien de sérieux prétendants à une victoire finale. Mais pour cela, la « Seleção das Quinas » devra réussir sa phase de poules, qui s’annonce malgré tout relevée.



Car outre le Portugal, la Turquie a une revanche à prendre après avoir terminé dernière de son groupe en 2021. Quart de finaliste surprise il y a trois ans, la République Tchèque sera également à surveiller, tandis que pour sa première participation à une compétition internationale, la Géorgie veut se révéler aux yeux du monde.

Agenda des matchs du Groupe F

Le 1er match de ce Groupe F verra la Géorgie affronter la Turquie le 18 juin à Dortmund (18h), tandis que le Portugal entamera sa compétition face à la République Tchèque à Leipzig (21h). Le 22 juin, la Géorgie va affronter la République Tchèque à Hambourg (15h), tandis que les Portugal se frottera à la Turquie du côté de Dortmund (18h). Enfin, la dernière journée du groupe se déroulera le 26 juin à 21h avec République Tchèque - Turquie à Hambourg et Portugal - Géorgie à Gelsenkirchen.

L’aventure #Euro2024 démarre sur @le10sport !Tout savoir sur cette compétition qui s’annonce déjà passionnante ⬇️https://t.co/4MYYkTJ167 — Benji Labrousse (@Benji_Zazou) June 3, 2024

Les Favoris

Sans grande surprise, le Portugal est attendu comme le grandissime favori de ce Groupe F. Les Portugais disposent largement des qualités nécessaires pour finir avec trois victoires en trois matchs et filer vers les 8èmes de finale. Derrière, l’indécision demeure. Avec un effectif très prometteur, la Turquie possède potentiellement une longueur d’avance sur la République Tchèque, et nul doute que l’affrontement entre Tchèques et Turcs le 26 juin pourrait octroyer la deuxième place de ce Groupe F.

Les Outsiders

De son côté, la Géorgie ne doit pas être prise à la légère. La bande à Khvicha Kvaratskhelia se veut ambitieuse pour son premier grand tournoi international, et pourrait être une belle surprise de l’Euro. Malgré son manque d’expérience, la formation de Willy Sagnol peut viser une troisième place potentiellement qualificative pour les 8èmes de finales, même si le défi reste immense.

Les joueurs à suivre