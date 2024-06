Euro 2024 : Mbappé lance un avertissement à l’équipe de France

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Finaliste du dernier Mondial au Qatar, Kylian Mbappé a soif de revanche. Le joueur du Real Madrid n'a jamais remporté l'Euro, l'un des derniers trophées qui manquent à son palmarès. Avant son entrée en lice dans la compétition lundi, le capitaine des Bleus s'est prononcé sur ce statut de favori, qui pourrait rajouter une certaine pressions sur les épaules des joueurs français.

Vainqueur du Mondial 2018 et finaliste de la dernière édition en 2022, l'équipe de France s'avance comme l'un des favoris de cet Euro qui a débuté ce vendredi avec la victoire écrasante de l'Allemagne sur l'Ecosse (5-1). Les Bleus entreront en lice ce lundi, face à l'Autriche. Sur le papier, le groupe de Didier Deschamps n'a rien à craindre de la formation par Ralf Rangnick, mais Kylian Mbappé se méfie grandement de cet adversaire.

Euro 2024 : Mbappé annonce la couleur en Allemagne https://t.co/WqKikxD4vY pic.twitter.com/3VnNow4Wpf — le10sport (@le10sport) June 14, 2024

Mbappé se montre prudent

Lors d'un entretien accordé à TF1 , le joueur du Real Madrid se montre prudent avant d'aborder ce tournoi. « Je pense que ça ne dérange pas. Un statut, ce n’est que du papier. Le foot, ce n’est pas du papier. Qu’on soit favoris ou pas, ça ne va pas changer notre manière d’aborder ce tournoi.On ne va pas se cacher non plus, on fait partie des équipes qui peuvent gagner. Mais le passé a montré que ce ne sont pas toujours les favoris qui gagnent. Être favoris, c’est bien, mais gagner c’est mieux » a confié Mbappé. Le joueur du PSG est bien placé pour le savoir puisqu'il avait tiré le penalty raté en huitième de finale de l'Euro 2021 face à la Suisse. Un adversaire pourtant largement à sa portée.

Touché, il devrait tenir sa place

Touché au genou et au dos ces derniers jours, Mbappé devrait tenir sa place. Absent des derniers entraînements de l'équipe de France, le joueur a rejoint ses coéquipiers ce vendredi. La star tricolore devrait occuper soit l'axe, soit le côté gauche ce lundi. Le joueur de 25 ans devrait être accompagné de Marcus Thuram et de son ancien compère au PSG Ousmane Dembélé.