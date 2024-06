Mercato : Le Real Madrid sur le point de faire signer une légende !

La rédaction

Dans le sens des arrivées, le Real Madrid semble parti pour des folies cet été. Alors que l’arrivée de Kylian Mbappé a été officialisée, les Merengue se pencheraient désormais activement sur les dossiers Alphonso Davies et Leny Yoro. Si de nouveaux visages devraient apparaître à Santiago Bernabéu la saison prochaine, la Maison Blanche espère également conserver ses cadres. Pour Luka Modric, il semblerait que le vent tourne en faveur des Champions d’Europe.

Malgré deux trophées majeurs soulevés cette saison, le Real Madrid cherche encore et toujours à améliorer son effectif en vue du prochain exercice. Sur le front de l’attaque, c’est Kylian Mbappé qui viendra épauler Vinicius et Rodrygo, tandis qu’en défense, Alphonso Davies et Leny Yoro pourraient débarquer. Au milieu de terrain, les Merengue ont perdu Toni Kroos, qui a décidé de mettre un terme à sa carrière sportive après l’Euro. Pour son compère Luka Modric, la situation semble plus favorable.

Luka Modric bientôt prolongé ?

D’après les informations de Marca , Luka Modric serait en passe de prolonger avec le Real Madrid. Le milieu de terrain serait prêt à faire de gros efforts financiers pour poursuivre l’aventure au Santiago Bernabéu. Il est heureux et aime vivre à Madrid. Le Croate et sa famille considèrent qu’ils ont tout ce dont ils ont besoin.

Un record en vue pour Modric