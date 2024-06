Mercato - PSG : Le Real Madrid va relancer ce transfert ?

Hugo Chirossel

Alors qu’il arrive à la fin de son contrat, Nacho Fernandez serait proche de quitter le Real Madrid pour prendre la direction d'Al-Ittihad, en Arabie Saoudite, où évolue Karim Benzema. Si cela venait à se confirmer, la Casa Blanca se mettrait alors en quête d’un nouveau défenseur central avec Leny Yoro en tête de liste, un joueur également pisté par le PSG.

Après Karim Benzema l’année dernière, un autre cadre pourrait quitter le Real Madrid pour se rendre en Arabie Saoudite. Toni Kroos a décidé d’arrêter sa carrière après l’Euro, Luko Modric et Lucas Vazquez devraient prolonger, mais l’avenir de Nacho Fernandez est encore incertain. Son contrat arrive à son terme à la fin du mois de juin et il serait proche de quitter le Real Madrid.

Mbappé : Le PSG tient sa réponse pour sa vengeance au Real Madrid https://t.co/QJcKBHM3La pic.twitter.com/ORjQB9stmt — le10sport (@le10sport) June 13, 2024

Yoro pour remplacer Nacho au Real Madrid ?

En effet, d’après les informations de L’Équipe , Nacho Fernandez se rapprocherait de plus en plus d’Al-Ittihad, en Arabie Saoudite. Il y retrouverait son ancien coéquipier, Karim Benzema, et le Real Madrid de son côté devrait se lancer à la recherche de son remplaçant. En ce sens, le quotidien sportif évoque la piste menant à Leny Yoro, déjà annoncé dans le viseur de la Casa Blanca depuis plusieurs semaines et qui, comme indiqué par Le 10 Sport , intéresse fortement le PSG.

« Il semble assez clair que la préférence va au Real Madrid »