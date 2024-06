Transfert de légende au PSG, il a déjà vendu la mèche

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d'un attaquant pour remplacer Kylian Mbappé, qui a signé au Real Madrid, le PSG multiplie les pistes et s'intéresserait notamment à Vinicius Junior. Cependant, l'ailier brésilien du club merengue ne compte pas partir et l'avait d'ailleurs affirmé de façon très claire après la finale de Ligue des champions remportée contre le Borussia Dortmund.

Cet été, la quête de la recherche d'un attaquant pour remplacer Kylian Mbappé sera le feuilleton du mercato parisien. Plusieurs noms circulent ces dernières semaines, et Mohamed Bouhafsi a lâché une petite bombe dans ce dossier mercredi soir.

Mercato - PSG : Un transfert surprise pour remplacer Mbappé ? https://t.co/2HtsYRgHbo pic.twitter.com/RR3GFZEtas — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

«Le PSG regarde Vinicius»

« Le PSG regarde Vinicius », a lancé le journaliste de France Télévisions , au micro de Génération After sur RMC . Une information d'ailleurs confirmée quelques minutes plus tard par Daniel Riolo qui y voit là une stratégie du PSG pour se venger du Real Madrid. « C'est exactement ce que j'ai dit il y a deux mois. Ça ne veut pas dire que ça va se faire. Il y a des approches du PSG. Ils se disent "vous nous avez pris Mbappé, on va prendre Vinicius. Il gagne combien ? Bah on va donner deux fois plus." A la Qatarie, c'est classique », a confié l'éditorialiste de RMC au micro de l'After Foot.

Vinicius veut rester au Real Madrid