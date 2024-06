Mercato : Il annonce le «joueur parfait» au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG devrait animer le mercato. La quête du successeur de Kylian Mbappé fait évidemment partie des priorités, mais d'autres secteurs de jeu seront concernés par ce marché des transferts. Et notamment le milieu de terrain. Dans cette optique, Walid Acherchour assure que la grande priorité du PSG doit se nommer Bruno Guimaraes.

Le PSG est une nouvelle fois très attendu sur le mercato estival. De nombreux mouvements sont annoncés, notamment au milieu de terrain, un secteur de jeu que le club de la capitale souhaite renforcer cet été. Et pour Walid Acherchour, le PSG doit d'ailleurs concentrer tous ses efforts sur Bruno Guimaraes qui dispose d'une clause libératoire à 100M€ jusqu'au 30 juin.

«Pour moi c'est vraiment le joueur parfait»

« Avec la situation compliquée à Newcastle, il y a une vrai opportunité de marché pour le PSG pour aller chercher ce qui se fait de mieux avec Rodri à son poste en Europe. Dans un secteur de jeu où le PSG a été en difficulté cette saison. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de rumeurs entre le PSG et Bruno Guimaraes. Il y a une clause de 100M€ jusqu'au 30 juin et ils ont fait sauter la clause d'Ugarte à 60M€ l'année dernière », lance le journaliste au micro de Génération After sur RMC , avant de poursuivre.

«Le PSG doit penser matin, midi et soir à recruter Guimaraes»