Mbappé : Riolo tire la sonnette d'alarme pour l'équipe de France

Alors que l'équipe de France débutera son Euro le 17 juin avec une rencontre face à l'Autriche, l'une des questions est de savoir dans quel état physique se trouve Kylian Mbappé. Au sortir d'une saison compliquée au PSG, le capitaine des Bleus pourrait manquer de rythme. De quoi inquiéter Daniel Riolo.

Préparant la saison prochaine sans Kylian Mbappé, Luis Enrique n'a pas hésité à se priver à plusieurs reprises du numéro 7 du PSG durant l'exercice qui s'est écoulé. Le temps de jeu de Mbappé s'en est alors ressenti et voilà qu'il pourrait en payer les conséquences à l'Euro. En effet, avec l'équipe de France, le capitaine des Bleus pourrait ne pas être dans la meilleure forme comme l'a souligné Daniel Riolo.



PSG - Real Madrid : Deschamps vide son sac sur le transfert de Mbappé https://t.co/44FmrGxTVJ pic.twitter.com/nTjHcLfrIH — le10sport (@le10sport) June 13, 2024

« On a un Mbappé en méforme »

Pour Buzz TV , Daniel Riolo s'est prononcé sur la forme physique de Kylian Mbappé à l'approche de l'Euro. Il a alors lâché : « Si on a le Mbappé des derniers mois, ça risque d'être compliqué ? Ça risque d'être un problème. On a un Mbappé en méforme, mais un Mbappé qui est là ».

« Sur les 6 derniers mois avec le PSG, il n'était pas bon du tout »