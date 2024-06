Euro 2024 : Angleterre - Slovénie : Les Three Lions en plein doute ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi soir, l’Angleterre affronte la Slovénie dans le Groupe C. Les Anglais, annoncés comme les grands favoris de la compétition, ont pour le moment déçu. Avec une victoire poussive face à la Serbie (0-1), et un nul inquiétant face au Danemark (1-1), les Three Lions vont chercher à se rassurer face à une Slovénie prête à créer la surprise. Présentation.

L’Angleterre va mal. Trois ans après sa finale perdue face à l’Italie lors de l’Euro 2021, la formation de Gareth Southgate était annoncée comme le grand favori de cette édition 2024. Mais pour le moment, les Three Lions déçoivent. Pourtant dotée d’un effectif XXL, l’Angleterre ne parvient pas à se montrer dominante, mais va tout de même tenter d’aller chercher la qualification à la première place du Groupe C ce mardi soir (21h) face à la Slovénie.



De son côté, la Slovénie a affiché de belles promesses. Et pour cause, les partenaires de Benjamin Sesko n’ont toujours pas concédé la moindre défaite sur ce tournoi, avec deux matchs nuls face au Danemark (1-1), puis face à la Serbie (1-1). Un exploit est-il possible pour les Slovènes ce soir à Cologne ? Possible...

Euro 2024 : Grand favori, l’Angleterre a soif de revanche ! https://t.co/vMCOwJVVk1 pic.twitter.com/wu0ChIXJCd — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

Les compositions probables

Aucun absent n’est à signaler pour cette rencontre.



Composition probable de l’Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Guéhi, Trippier - Gallagher, Rice - Saka, Bellingham, Foden – Kane (c)



Composition probable de la Slovénie : Oblak (c) - Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza - Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Mlakar - Sporar, Sesko

Le joueur à suivre : Bukayo Saka

A l’instar de la plupart de ses coéquipiers, Bukayo Saka ne s’est pas véritablement distingué depuis le début de la compétition. Le jeune ailier d’Arsenal est encore bien trop timide avec l’Angleterre, et doit se servir de ce match face à la Slovénie pour tenter de réaliser une performance référence sur cette compétition. Peu mis en concurrence sur le côté droit de l’attaque des Three Lions , le prodige anglais doit encore se montrer davantage...

Où et quand voir le match ?