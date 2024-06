Euro 2024 : France - Pologne : Objectif première place !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi, l’équipe de France affronte une équipe de Pologne déjà éliminée après deux défaites consécutives. Les Bleus qui restent sur un match nul plutôt décevant face aux Pays-Bas ont l’occasion de se racheter du côté de Dortmund. Avec le probable retour de Kylian Mbappé dans le onze titulaire qui devrait au passage être plutôt remanié, la formation de Didier Deschamps espère ainsi se qualifier à la première place du groupe.

Les Bleus doivent donner le ton. Vendredi dernier, les hommes de Didier Deschamps se sont heurtés aux Pays-Bas, et ont concédé un match nul décevant (0-0). Si la défense ainsi que le milieu de terrain français se sont particulièrement distingués depuis le début de la compétition, on ne peut pas en dire autant du front offensif. Blessé au nez à l’occasion du premier match face à l’Autriche (0-1), Kylian Mbappé devrait être de retour contre la Pologne ce mardi, et devrait offrir une garantie offensive à l’équipe de France. Avec quatre points, les Bleus n’ont pas le droit à l’erreur, et doivent l’emporter, même s’ils sont déjà qualifiés pour les 8èmes de finale.



D’autant que de son côté, la Pologne est déjà éliminée. Après deux défaites face aux Pays-Bas (1-2) et face à l’Autriche (1-3), les partenaires de Robert Lewandowski ont une nouvelle fois déçu. Reste désormais à savoir si les « Aigles » polonais auront les armes nécessaires pour déjouer les plans des Bleus, bien déterminés à terminer leur premier tour avec la manière...

Les compositions probables

Bonne nouvelle pour les Bleus, Kylian Mbappé devrait être titulaire pour cette rencontre, lui qui s’était fracturé le nez lors du premier match de cet Euro 2024. Adrien Rabiot et Kingsley Coman sont toujours incertains.



Composition probable de la France : Maignan (ou Samba) - Koundé (ou Clauss), Upamecano, Konaté, T.Hernandez (ou Mendy) - Fofana, Camavinga - Coman (ou Kolo Muani), Griezmann, Mbappé (c) (ou Barcola) - Giroud



Composition probable de la Pologne : Skorupski - Bednarek, Dawidowicz, Kiwior - Frankowski, Slisz, Romanczuk, Zieliewski, Zalewski - Urbanski, Lewandowski (c)

Le joueur à suivre : Eduardo Camavinga

Après avoir disputé 20 minutes face à l’Autriche, Eduardo Camavinga a été laissé sur le banc par Didier Deschamps face aux Pays-Bas. Contre la Pologne ce mardi, le joyau du Real Madrid devrait avoir sa chance en tant que titulaire. De quoi rebattre les cartes de la hiérarchie au milieu de terrain des Bleus ? Pas sûr. Néanmoins, face à une Pologne regroupée et déjà éliminée, la capacité de percussion balle au pied du joueur de 21 ans sera cruciale pour l’équipe de France. Très intéressant lors du match amical face au Canada avant le début de l’Euro, Eduardo Camavinga va avoir l’occasion de briller à Dortmund...

