Euro 2024 : Problème avec Griezmann, Deschamps va le sauver ?

Arnaud De Kanel

Depuis le début de l'Euro, Antoine Griezmann est un ton en dessous de ce qu'il réalise habituellement avec l'équipe de France. Face aux Pays-Bas, le joueur de l'Atletico Madrid a raté plusieurs occasions et certains observateurs tirent la sonnette d'alarme. Mais pour Blaise Matuidi, le numéro 7 va se relever grâce à Didier Deschamps.

L'équipe de France a été tenue en échec face aux Pays-Bas vendredi soir. Les Bleus se sont crées plusieurs occasions mais ils n'ont pas su les concrétiser à l'image d'Antoine Griezmann. Le joueur de l'Atletico Madrid n'est pas dans le rythme depuis ce début d'Euro, lui l'habituelle plaque tournante de cette équipe. Réussira-t-il à élever son niveau de jeu au fil de la compétition ?

«Il ne doute pas, il reste le même»

Blaise Matuidi n'a aucun doute la dessus. Pour l'ancien milieu de terrain du PSG, Antoine Griezmann a le mental pour revenir. « Antoine a une grosse force mentale. C'est une mauvaise passe, comme cela lui est déjà arrivé. Mais, dans ces moments, il ne doute pas, il reste le même. Je ne l'ai jamais senti affecté quand ce fut le cas. Il sait comment les gérer. Il a besoin d'une action décisive, une dernière passe ou un but qui lui ferait le plus grand bien », a déclaré le champion du monde 2018 dans un entretien accordé à L'Equipe . Et selon Matuidi, Didier Deschamps pourrait jouer un rôle primordial dans la résurrection de Griezmann.

«La relation qu'il a avec Didier va beaucoup l'aider»