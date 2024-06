Euro 2024 : Écosse - Hongrie : Vers une qualification surprise ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, en parallèle de la rencontre opposant l’Allemagne à la Suisse, le Groupe A se clôturera à 21h avec un duel pour la survie entre l’Écosse et la Hongrie, qui ont tous deux absolument besoin d’une victoire afin d’espérer se qualifier pour le tour suivant. Sur une bonne dynamique après leur premier point glané face à la Suisse, la « Tartan Army » va faire face à des Magyars en quête de rédemption. Présentation.

La dernière journée du Groupe A de cet Euro 2024 va se dérouler ce dimanche soir. L’Écosse, giflée d’entrée de jeu face à l’Allemagne (5-1), a réussi à faire déjouer les plans de la Suisse mercredi soir en obtenant un premier point dans la compétition (1-1). La formation de Steve Clarke peut encore rêver d’une qualification pour les 8èmes de finale, mais va devoir disposer de la Hongrie.



Attendue comme une possible surprise de cet Euro, la Hongrie a déçu. Dominés par la Suisse (1-3) lors de leur premier match, les Magyars ont concédé une défaite logique face à l’Allemagne mercredi (2-0). Dos au mur, les hommes de Marco Rossi n’ont plus le choix, et doivent remporter ce match du soir, et espérer un scénario favorable qui puisse les qualifier en tant que meilleurs 3èmes...

Euro 2024 - Hongrie : Tout savoir sur cette nation pas si surprise que ça... https://t.co/J9NNkSKiDd pic.twitter.com/BVRgQ97SZW — le10sport (@le10sport) June 5, 2024

Les compositions probables

Aucun absent n'est à signaler pour ces deux formations.



Composition probable de l’Écosse : Gunn - Hendry, Hanley, McKenna - Ralston, Gilmour, McGregor, Robertson (c) - McTominay - McGinn, Adams



Composition probable de la Hongrie : Gulasci - Dardai, Orban, Fiola - Kerkez, Schäfer, Nagy, Bolla - Sallai, Szoboszlai (c) - Varga

Le joueur à suivre : Milos Kerkez

Après Dominik Szoboszlai, Milos Kerkez est assurément le plus grand talent hongrois de ces dernières années. Le latéral gauche de Bournemouth a connu un début d’Euro compliqué comme l’ensemble de ses partenaires, et doit désormais relever la tête sur ce dernier match face à l’Écosse. Cette rencontre du dimanche soir devrait justement laisser place à un beau duel de latéraux gauches avec Andy Robertson côté écossais, et Milos Kerkez pour les Magyars .

Où et quand voir le match ?