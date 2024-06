Euro 2024 : Les Bleus miraculés ? Il lâche une grande annonce

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vendredi, l'Equipe de France affrontait les Pays-Bas pour leur deuxième match de la phase de poules dans cet Euro 2024. Les Bleus ont été plutôt dominateurs sans parvenir à marquer et ils auraient pu finir avec une défaite si le but inscrit par Xavi Simons avait été validé. Cette situation a suscité énormément d'interrogations puisque pour certains observateurs, il aurait dû être validé. Peu après la rencontre, le sélectionneur des Oranje Ronald Koeman n'avait pas hésité à donner son avis sur la question : ce but aurait dû compter.

Après deux matches, l'Equipe de France est en très bonne voie pour continuer l'Euro 2024. Mais ironiquement, les hommes de Didier Deschamps n'ont toujours pas inscrit le moindre but. Après le contre-son-camp d'un joueur autrichien lors du premier match, ce 0-0 face aux Pays-Bas les arrange tout de même. Surtout quand le but de Xavi Simons aurait peut-être dû être validé...

« Pour moi, le but aurait dû être validé »

Sur l'action à la 69ème minute, Xavi Simons ouvre le score mais il reste un joueur hors-jeu : Denzel Dumfries. L'arbitre de la rencontre a donc estimé qu'il avait gêné Mike Maignan, battu. « J'ai un avis assez tranché sur la situation. Pour moi, le but aurait dû être validé. Il y a plusieurs choses à dire sur ces situations de hors-jeu. Quand un joueur est en position de hors-jeu à proximité du gardien, la première question à se poser est 'est-ce que le joueur obstrue la ligne de vision du gardien, c'est-à-dire est-il pile sur la trajectoire du ballon?' En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Il ne gêne pas la vision de Maignan sur la frappe. C'est la première chose. Il peut aussi être à proximité du gardien de but et peut-être le gêner sur ses appuis, ce qui ne semble pas être le cas non plus sur cette situation » a commenté Stéphane Lannoy dans l' After Foot de RMC .

Euro 2024 : Pays-Bas - France : Grande surprise avec Xavi Simons ? https://t.co/gSI5doc12l pic.twitter.com/9VoujpgRHs — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

La décision a tardé