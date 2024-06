Equipe de France : Les explications de Deschamps pour Barcola

La rédaction

Ce vendredi, l’équipe de France n’est pas parvenue à arracher la victoire contre les Pays-Bas (0-0). Si ce score nul et vierge en a déçu plus d’un, c’est notamment car les Bleus n'ont pas réussi à concrétiser plusieurs de leurs grosses occasions. Beaucoup auraient également aimé voir Bradley Barcola jouer, mais Didier Deschamps en a décidé autrement. Le sélectionneur a d’ailleurs justifié ce choix après la rencontre.

Après avoir battu l’Autriche pour son entrée en lice dans cet Euro 2024, l’équipe de France n’est pas parvenue à enchaîner contre les Pays-Bas. Malgré de sérieuses situations, les Bleus n’ont pas réussi à faire trembler les filets adverses. Si beaucoup ont désigné l’absence de Kylian Mbappé comme étant la raison de cette inefficacité offensive, d’autres ont préféré souligner d’autres points. Bradley Barcola a notamment été réclamé par une bonne partie des fans français, mais le joueur du PSG est resté sur le banc. Un choix que Didier Deschamps assume complètement.

« il n’a jamais été avec nous, jouer un match comme ça, ce n’est jamais évident »

Après la rencontre, Didier Deschamps s’est arrêté au micro de M6 . Et le sélectionneur de l’équipe de France a été questionné sur la gestion de Bradley Barcola. L’ancien coach de l’OM a mis en lumière l’inexpérience de l’ancien Lyonnais en Bleus pour expliquer son choix : « Barcola a des qualités, il fait de bonnes choses à l’entraînement. Mais il n’a jamais été avec nous, jouer un match comme ça, ce n’est jamais évident, même si j’ai hésité à le mettre pour faire la différence. »

« L’équipe était équilibrée pour créer du danger et défendre aussi. »