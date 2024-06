Euro 2024 : Polémique avec l’équipe de France, les Pays-Bas balancent !

Alors qu’ils ont dû se contenter du point du match nul contre les Pays-Bas, les Bleus de Didier Deschamps ne sont pas passés loin de la correctionnelle avec le but de Xavi Simons à vingt minutes de la fin du match, finalement refusé pour une position de hors jeu de Denzel Dumfries, contestée par les Oranje.

Il n’a manqué qu’un but à l’équipe de France. En manque de réussite, les Bleus ont dû se contenter du nul contre les Pays-Bas (0-0) pour leur deuxième apparition dans cet Euro 2024, mais l’addition aurait pu être encore plus sévère si le but de Xavi Simons à la 69e minute de jeu avait été validé. Après une longue vérification du VAR, l’arbitre Anthony Taylor a finalement décidé de ne pas accorder cette réalisation, estimant que Denzel Dumfries, en position de hors jeu, avait gêné Mike Maignan. Une décision qui ne passe pas dans les rangs néerlandais.

❌Absolutely surreal decision by Anthony Taylor and his assistant in the Netherlands' disallowed goal against France.Maignan only sees Dumfries once the ball is past him, at which point he has no chance of saving the ball, there is NO impact on his ability to save the ball. pic.twitter.com/Fx2hjzPidB