Euro 2024 : Suisse - Allemagne : Déjà qualifiée, la Mannschaft ne doit pas se relâcher !

Ce dimanche soir, l’Allemagne affronte la Suisse à Francfort-sur-le-main. Déjà qualifiée après deux victoires, la Mannschaft va tenter de réaliser un parcours parfait sur ce premier tour. Mais pour la Suisse, dont la qualification n’est pas encore assurée, l’objectif sera clairement de déjouer les plans des hommes de Julian Nagelsmann. Présentation.

Clairement, l’Allemagne aura été l’une des plus belles équipes de ce début de compétition. Pour « son » Euro, la Mannschaft a réalisé un sans-faute jusque-là, avec deux victoires en tout autant de match. Avec sept buts inscrits pour un seul encaissé, la formation de Julian Nagelsmann a impressionné, et compte bien poursuivre sur sa belle lancée ce dimanche soir (21h) face à la Suisse.



Néanmoins, gare au relâchement pour l’Allemagne, assurée d’être qualifiée pour les 8èmes de finales. Car en face, la Suisse souhaite assurer son billet pour le tour suivant. Après une superbe victoire lors de son entrée en lice face à la Hongrie (1-3), la « Nati » s’est fait surprendre par l’Écosse mercredi dernier (1-1), et doit désormais tout donner face à l’Allemagne pour ne pas connaître de mauvaise surprise. Si la tâche s’annonce ardue, la formation de Murat Yakin va pouvoir se tester face à l’une des plus belles nations du tournoi...

Euro 2024 : A domicile, l’Allemagne vise la délivrance https://t.co/eT2rvuKIAB pic.twitter.com/kyKZU7ZWhi — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

Les compositions probables

Aucun absent n’est à signaler pour les deux formations.



Composition probable de la Suisse : Sommer - Rodriguez, Akanji, Schär - Aebischer, Xhaka (c), Freuler, Wiedmer - Vargas, Shaqiri - Embolo



Composition probable de l’Allemagne : Neuer - Mittelstädt, Tah, Rüdiger, Kimmich - Andrichs, Kroos - Wirtz, Gündogan (c), Musiala - Havertz

Le joueur à suivre : Kai Havertz

Peu à peu, le joueur d’Arsenal commence à véritablement s’imposer à la pointe de l’attaque de la Mannschaft . En concurrence directe avec Niclas Fulkrug pour une place de titulaire avec l’Allemagne, Kai Havertz a réalisé un très bon début d’Euro. Buteur sur penalty face à l’Écosse lors du match d’ouverture, le joueur de 25 ans arrive à maturité, et pourrait être l’un des grands artisans du match face à la Suisse ce dimanche.

