Euro 2024 : Allemagne - Hongrie : Nouveau triomphe pour la Mannschaft ?

Ayant infligé un sacré coup de massue sur la tête de l’Écosse lors du match d’ouverture de cet Euro 2024 (5-1), l’Allemagne souhaite poursuivre sur sa belle lancée ce mercredi face à la Hongrie. De leur côté, les Magyars ont manqué leur entrée en lice en concédant une lourde défaite face à la Suisse (1-3), et se doivent désormais de réagir, bien que la mission s’annonce compliquée. Présentation.

Attendue au tournant pour le match d’ouverture de « son » Euro, l’Allemagne n’a clairement pas déçu. Les hommes de Julian Nagelsmann en ont mis plein les yeux face à l’Écosse (5-1), alors que plusieurs joueurs comme Florian Wirtz, Jamal Musiala, Toni Kroos, ou encore Ilkay Gündogan auront brillé. Forcément, l’objectif de la Mannschaft sera de valider sa qualification pour les 8èmes de finale ce mercredi face à la Hongrie à 18h.



Les partenaires de Dominik Szoboszlai eux, ont déçu. Opposée à la Suisse, la Hongrie a semblé complètement dépassée, et a concédé une défaite logique sur le score de 1-3. Désormais, les hommes de Marco Rossi n’ont plus le droit à l’erreur, et doivent afficher un visage bien plus conquérant face à l’Allemagne ce mercredi à Stuttgart...

Les compositions probables

Aucun absent notable n’est à noter pour cette confrontation, les deux sélectionneurs pouvant compter sur l’intégralité de leur groupe.



Composition probable de l’Allemagne : Neuer - Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstädt - Andrich, Kroos - Musiala, Gündogan, Wirtz - Havertz (ou Füllkrug)



Composition probable de la Hongrie : Gulacsi - Lang, Orban, Szalai - Bolla, Schafer, Nagy, Kerkez - Sallai, Szoboszlai - Szalai

Le joueur à suivre : Jamal Musiala

Buteur face à l’Écosse vendredi dernier, le prodige du Bayern Munich n’a pas tardé à mettre tout le monde d’accord. Étincelant, Jamal Musiala sera de nouveau l’une des grandes attractions de la Mannschaft sur ce match face à la Hongrie. Véritable machine à danger pour les défenses adverses, le joueur de 21 ans est capable de perforer l’arrière-garde hongroise à lui seul ce mercredi.

Où et quand voir le match ?