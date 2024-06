Euro 2024 : A domicile, l’Allemagne vise la délivrance

Benjamin Labrousse

18 ans après la Coupe du monde 2006, l’Allemagne va de nouveau accueillir une compétition internationale majeure. La Mannschaft de son côté, regorge de joueurs talentueux, et surtout désireux d’inverser la tendance alors que la sélection allemande sort de plusieurs années très compliquées. La formation de Julian Nagelsmann entamera sa compétition ce vendredi 14 juin face à l’Écosse à Berlin, et se sait attendue au tournant. Présentation.

L’Allemagne va-t-elle briller de nouveau ? Quadruple vainqueur de la Coupe du monde (1954, 1974, 1990, et 2014), mais aussi victorieuse de l’Euro à trois reprises (1972, 1980, 1996), un record avec l’Espagne, la Mannschaft est un cador du football mondial et européen. Pourtant, depuis le sacre à la Coupe du monde 2014, les résultats des Allemands sont très décevants. Tristement éliminée en 8ème de finale il y a trois ans, l’Allemagne souhaite clairement marquer de son empreinte cette édition 2024 du championnat d’Europe.



D’autant que cette dernière se déroulera à domicile. Cela faisait 18 ans que l’Allemagne n’avait plus accueilli de grand tournoi international, et voilà que toute une nation se trouve sur le point de célébrer à nouveau la victoire des siens. Qualifiés d’office au sein du Groupe A de cet Euro 2024, les « Aigles » Allemands affronteront la Suisse, la Hongrie, et l’Écosse.

Euro 2024 : Le groupe de l'Allemagne à la loupe https://t.co/bADx1Lu9tY pic.twitter.com/uvLJDUW2kz — le10sport (@le10sport) June 3, 2024

Effectif complet de l'Allemagne

Gardiens :



- Oliver Baumann (33 ans, Hoffenheim, 1,87m, 82kg)

- Alexander Nübel (27 ans, Stuttgart, 1,93m, 88kg)

- Manuel Neuer (38 ans, Bayern Munich, 1,93m, 93kg)

- Marc-André ter Stegen (32 ans, FC Barcelone, 1,87m, 85kg)





Défenseurs :



- Waldemar Anton (27 ans, Stuttgart, 1,89m, 84kg)

- Benjamin Henrichs (27 ans, RB Leipzig, 1,83m, 79kg)

- Joshua Kimmich (29 ans, Bayern Munich, 1,77m, 75kg)

- Robin Koch (27 ans, Eintracht Francfort, 1,91m, 86kg)

- Maximilian Mittelstädt (27 ans, Stuttgart, 1,80m, 71kg)

- David Raum (26 ans, RB Leipzig, 1,80m, 75kg)

- Antonio Rüdiger (31 ans, Real Madrid, 1,90m, 85kg)

- Nico Schlotterbeck (24 ans, Borussia Dortmund, 1,91m, 86kg)

- Jonathan Tah (28 ans, Bayer Leverkusen, 1,95m, 98kg)





Milieux de terrain :



- Robert Andrich (29 ans, Bayer Leverkusen, 1,87m, 83kg)

- Chris Führich (26 ans, Stuttgart, 1,81m, 70kg)

- Pascal Groß (32 ans, Brighton, 1,81m, 78kg)

- İlkay Gündoğan (c) (33 ans, FC Barcelone, 1,80m, 80kg)

- Toni Kroos (34 ans, Real Madrid, 1,83m, 76kg)

- Jamal Musiala (21 ans, Bayern Munich, 1,84m, 72kg)

- Emre Can (30 ans, Borussia Dortmund, 1,86m, 83kg)

- Leroy Sané (28 ans, Bayern Munich, 1,83m, 80kg)

- Florian Wirtz (21 ans, Bayer Leverkusen, 1,76m, 70kg)





Attaquants :



- Maximilian Beier (21 ans, Hoffenheim, 1,83m, 70kg)

- Niclas Füllkrug (31 ans, Borussia Dortmund, 1,89m, 83kg)

- Kai Havertz (24 ans, Arsenal, 1,93m, 83kg)

- Thomas Müller (34 ans, Bayer Munich, 1,85m, 76kg)

- Deniz Undav (27 ans, Stuttgart, 1,79m, 86kg)

Le Staff

Seulement âgé de 36 ans, Julian Nagelsmann officie en tant que sélectionneur de l’Allemagne depuis septembre 2023. L’ancien tacticien du Bayern Munich ou encore du RB Leipzig est accompagné de ses adjoints Sandro Wagner et Benjamin Glück, de ses préparateurs physiques Nicklas Dietrich ainsi que l’Américain Shad Forsythe. Enfin, le Suisse Andreas Kronenberg occupe quant à lui le poste d’entraîneur des gardiens.

Agenda des matchs

À domicile, l’Allemagne ouvrira le bal de cet Euro 2024 face à l’Écosse ce vendredi 14 juin à Munich (21h). La Mannschaft sera ensuite opposée à la Hongrie le 19 juin à Stuttgart, puis terminera face à la Suisse le 23 juin à Francfort (21h).

Forces et faiblesses de l’Allemagne