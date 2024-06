Euro 2024 : Deschamps tient le remplaçant de Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Victime d’une fracture du nez, Kylian Mbappé devrait rater le match contre les Pays-Bas vendredi soir, voire plus. Par conséquent, Didier Deschamps va être contraint de trouver un joueur pour remplacer l’attaquant du Real Madrid. Dans cette optique, Olivier Giroud semble partir avec une longueur d’avance.

Mbappé absent au moins un match ?

« Si l’on se fie à la préparation, et notamment au match contre le Luxembourg, la logique d’équilibre voudrait que ce soit un trio Dembélé-Giroud-Thuram qui soit aligné d’entrée, en cas d’absence de Mbappé. Lundi soir face à l’Autriche, Didier Deschamps a fait entrer le meilleur buteur de l’histoire des Bleus à la place du capitaine. Etait ce un choix ponctuel ? Une manière pour le staff d’amener de la taille pour d’éventuels coups de pieds arrêtés défensifs ? Je ne pense pas. Dans mon esprit, en cas d’absence de Mbappé, Giroud part favori. Thuram répond aux consignes de Deschamps à gauche et assure une forme de l’équilibre. Je ne vois pas, malgré la saison de l’attaquant de l’Inter Milan dans l’axe, le sélectionner le replacer », explique-t-il dans un chat sur le site de L’EQUIPE , avant d’en rajouter une couche au sujet d’Olivier Giroud.

Giroud pour le remplacer ?