Euro 2024 : Gros choc pour la qualification dans le Groupe B, tout savoir sur cette journée

Ce lundi connaîtra la même formule que la dernière journée du Groupe A dimanche, mais avec le Groupe B. Ainsi, les deux dernières rencontres du groupe « de la mort » vont avoir lieu ce soir, avec Croatie - Italie, et Espagne - Albanie. Deux matchs très intéressants, et qui vont surtout définir le classement final de cette poule qui fût extrêmement relevée. Présentation.

Le premier tour de cet Euro 2024 touche à sa fin. Ce lundi aura lieu les dernières rencontres du Groupe B, annoncé sur le papier comme le groupe « de la mort ». Rapidement, l’Espagne s’est distinguée avec une grosse victoire face à la Croatie lors de son premier match (3-0). La « Furia Roja » s’est affirmée comme l’une des plus belles équipes du tournoi en validant sa deuxième victoire face à une équipe d’Italie très regroupée (1-0). De son côté, la « Squadra Azzurra » peut nourrir des regrets. Victorieux face à l’Albanie (2-1) lors de leur entrée en lice, les hommes de Luciano Spalletti ont manqué de mordant face à l’Espagne, et vont désormais jouer leur qualification face à la Croatie.



La Croatie qui est assurément l’une des plus grosses déceptions de l’Euro pour le moment. Giflés par l’Espagne lors de leur premier match, les partenaires de Luka Modric ont concédé un nul très décevant face à l’Albanie mercredi dernier (2-2), et doivent désormais absolument l’emporter face à l’Italie ce lundi. L’Albanie a su montrer de belles choses sur ses deux premières rencontres, mais face à l’Espagne, l’affaire s’annonce corsée…

Un Croatie - Italie décisif

A 21h donc, (les deux rencontres se dérouleront de manière simultanée) la Croatie affrontera l’Italie dans le dernier choc de ce Groupe B. Cette rencontre prévue à Leipzig pourrait clairement sceller la deuxième place du groupe. Avec un seul point au compteur, les Croates sont condamnés à une victoire pour espérer accéder au tour suivant. Mais la tâche ne sera pas simple pour les « Vatreni » face à un adversaire qui compte clairement valider sa qualification ce lundi soir.



Car malgré une première victoire face à l’Albanie, l’Italie s’est manquée lors du grand choc face à l’Espagne jeudi dernier (1-0). Beaucoup trop inoffensifs, les Italiens ont été submergés par une Espagne totalement dominante. Après la rencontre, Luciano Spalletti remettait en cause l’état physique des siens : « Si tu n'as pas le même niveau (physique) que ton adversaire, tu ne peux pas rivaliser dans tous les domaines. Face à un adversaire de cette qualité technique, si tu ne réponds pas présent physiquement, si tu n'as pas la rapidité nécessaire de réaction, tu perds en lucidité, tu fais plus d'erreurs, tu perds trop de ballons faciles » .



Avec trois points, l’Italie pourrait se contenter d’un match nul ce lundi soir à Leipzig pour se qualifier pour les 8èmes de finale à la deuxième place de ce Groupe B. Mais nul doute que les Italiens vont tenter d’aller chercher la victoire contre une Croatie complètement déboussolée.

L’Espagne en maîtrise face à l’Albanie ?