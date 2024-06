Euro 2024 : Espagne - Italie : Un choc extrêmement attendu

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Extrêmement attendues sur cet Euro 2024, l’Espagne et l’Italie n’ont pas déçu. Les deux pays qui s’étaient affrontés en demi-finale de l’édition 2021 se retrouve ce jeudi soir à Gelsenkirchen, pour un choc qui devrait définir la première place du classement de ce Groupe B. Une rencontre indécise, et qui pourrait réserver son lot de surprise. Présentation.

Tenant du titre, l’Italie n’a pas manqué son entrée dans cet Euro 2024. Face à une belle équipe d’Albanie, la « Squadra Azzurra » a tenu son rang et s’est imposée (2-1) avec de véritables temps forts. Les hommes de Luciano Spalletti ont confirmé qu’il faudrait compter sur eux dans ce tournoi, et vont affronter ce jeudi soir l’un des grands favoris de la compétition : l’Espagne.



De son côté, la « Roja » désormais menée par Luis de la Fuente a brillé. Opposée à la Croatie, l’Espagne n’a fait qu’une bouchée des partenaires de Luka Modric (3-0) lors de leur première rencontre, et a démontré un niveau de jeu très élevé. Favoris de ce Groupe B, les Espagnols s’attaquent désormais à un gros morceau...

Les compositions probables

Sortis sur blessure face à la Croatie samedi, Rodri et Alvaro Morata sont très incertains pour ce choc face à l’Italie.



Composition probable de l’Espagne : Simon - Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella - Pedri, Rodri, Ruiz - Yamal, Oyarzabal, Williams



Composition probable de l’Italie : Donnarumma - Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco - Jorginho, Barella - Frattesi, Pellegrini, Chiesa - Scamacca

Le joueur à suivre : Gianluigi Donnarumma

Le portier du PSG sera certainement plus sollicité ce jeudi soir face à l’Espagne que face à l’Albanie. Meilleur joueur de l’Euro 2021, Gianluigi Donnarumma est par ailleurs devenu le capitaine de l’Italie. Véritable cadre des « Azzurrri », le joueur de 25 ans a sans doute besoin d’un match référence dans ce tournoi en Allemagne, et cela pourrait donc être face à la « Roja » ce jeudi. Attendu au tournant, Donnarumma pourrait clairement être l’un des hommes clé de l’Italie sur ce choc du Groupe B.

Où et quand voir le match ?