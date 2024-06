Euro 2024 : Barcola se lâche sur ses débuts

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il était réclamé. Didier Deschamps a écouté les supporters tricolores. Pour affronter la Pologne ce mardi, le sélectionneur de l'équipe de France a décidé de donner sa chance à Bradley Barcola. Il évoluera aux côtés de deux joueurs qu'il connaît parfaitement : Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Avant ses débuts, l'ailier a livré ses impressions.

Le bilan est morose pour l'équipe de France. Les Bleus n'ont inscrit aucun but depuis le début de la compétition (celui inscrit face à l'Autriche lundi dernier est l'oeuvre de Maximilian Wöber contre son camp). Alors pour dynamiter le secteur offensif face à la Pologne ce mardi après-midi, Didier Deschamps a pris la décision de lancer Bradley Barcola. En grande forme avec le PSG cette saison, l'ancienne pépite prend la place de Marcus Thuram sur le côté gauche.

Mercato : Mbappé arrive, il veut jouer au Real Madrid ! https://t.co/0HiTi9AWeY pic.twitter.com/7LCkPgfBDr — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Grande première pour Barcola

Une attaque 100% PSG puisque le trio offensif est complété par Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, sous contrat avec le club parisien jusqu'au 30 juin. Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni et N'Golo Kanté sont placés au milieu de terrain. Théo Hernandez, William Saliba, Dayot Upamecano et Jules Koundé en défense. Avant ses grands débuts dans cet Euro, Bradley Barcola a fait un petit détour par le micro de beIN SPORTS. Quelques minutes avant le début de l'échauffement, le jeune joueur a évoqué ses ambitions. Malgré la qualification déjà obtenue, il souhaite enfin lancer la sélection française dans cette compétition.

Barcola livre ses impressions