Euro 2024 : Il réclame un flop du PSG avec Mbappé

Sans convaincre, l’équipe de France a obtenu son ticket pour les huitièmes de finale de l’Euro 2024 mardi après son match nul face à la Pologne. Une rencontre pour laquelle Didier Deschamps avait décidé de titulariser Kylian Mbappé en pointe, avec Bradley Barcola à gauche. Emmanuel Petit estime que le capitaine des Bleus devrait être repositionné sur le côté, avec Randal Kolo Muani devant.

Auteur d’une saison 2022-2023 remarquée, que ce soit avec l’Eintracht Francfort ou l’équipe de France pendant la Coupe du monde, Randal Kolo Muani a beaucoup plus de mal depuis qu’il a rejoint le PSG l'été dernier. Cela ne l’a pas empêché d’être sélectionné par Didier Deschamps pour l’Euro 2024, sans pour autant être un titulaire.

Euro 2024 - Mbappé : Coup de bluff de Deschamps avec Barcola ? https://t.co/mbai7eQA0O pic.twitter.com/lln3G7CEqa — le10sport (@le10sport) June 20, 2024

Petit milite pour Kolo Muani

Contre la Pologne mardi soir (1-1), Didier Deschamps avait décidé d'aligner Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Bradley Barcola sur le front de l'attaque de l’équipe de France. Emmanuel Petit estime que le capitaine des Bleus devrait être repositionné sur le côté gauche, sa position préférentielle. Et pour l’accompagner, lui et Dembélé, le champion du monde 1998 pense que Didier Deschamps devrait donner sa chance à Randal Kolo Muani en pointe, même si ce trio n'a pas vraiment fonctionné au PSG.

«Je tenterais un pari avec Kolo Muani»