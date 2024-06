Équipe de France : Coup de gueule dans le vestiaire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’équipe de France a été tenue en échec par la Pologne mardi, ratant ainsi la première la première place de sa poule pour l’Euro. Les Bleus de Didier Deschamps ont énormément raté devant le but adverse, et si le sélectionneur national s’est efforcé d’avoir un discours optimiste, d’autres comme Adrien Rabiot n’ont pas digéré cette performance décevante.

C’est un fait, l’équipe de France n’a pas rendu sa plus belle copie de l’année mardi soir face à la Pologne (1-1), et ce résultat en dernier match de poules empêche les hommes de Didier Deschamps de terminer à la tête de leur groupe. Malgré de nombreuses occasions, les Bleus ont buté sur un Skorupski en très grande forme, puisque le gardien polonais a sorti de nombreux tirs tricolores. Et Adrien Rabiot n’était pas content du résultat…

« On doit faire beaucoup mieux »

Interrogé au micro de beINSPORTS au coup de sifflet final, le milieu de terrain de l’équipe de France n’a pas caché sa colère : « Oui, frustrant, on aurait aimé finir premier. On n’a pas mis assez ce soir. il faudra se contenter de la deuxième place. On avait tout entre nos pieds, mais on n’a pas fait assez. Le gardien a été très bon, mais malgré ça, on doit faire beaucoup mieux pour marquer. On a encore ce problème d’efficacité. C’est positif, on est qualifié, on ne sait pas encore contre qui on jouera. On n’a pas atteint l’objectif qui était la première place », lâche Rabiot.

Deschamps plus serein