Mercato - PSG : Le prochain club d'Ugarte est annoncé !

Jean de Teyssière

Un an et puis s'en va ? Manuel Ugarte est arrivé en provenance du Sporting CP la saison dernière au PSG contre la somme de 60M€. Malgré une bonne première partie de saison, l'Uruguayen a peu à peu rejoint le banc de touche et a peu joué. Luis Enrique ne lui ferait pas confiance et un départ pour Manchester United se précise.

Lors des premiers matchs, Manuel Ugarte semblait déjà avoir fait oublier Marco Verratti. Mais Luis Enrique ne l'a pas vu de cet oeil et l'a très vite mis sur le banc des remplaçants. Une vente n'est pas à exclure pour l'international uruguayen, qui voit son avenir s'obscurcir.

Le prix d'Ugarte refroidit de nombreux clubs

Acheté 60M€ la saison dernière, le PSG aimerait vendre Manuel Ugarte au même prix cet été. Problème, de nombreux clubs intéressés, comme l'Atlético de Madrid, le Borussia Dortmund et le Bayern Munich n'ont pas les moyens de l'acheter. Le premier cité a même fait une offre de prêt au PSG, refusé par le club de la capitale...

EXCLU @le10sport : Verdict imminent pour Leny Yoro !▶️Ces derniers jours, le PSG a jeté ses dernières forces dans la bataille pour convaincre le joueur. Suffisant...?▶️Le Real Madrid tenait la corde jusqu'à maintenant... Le joueur va trancher dans quelques heures… — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 25, 2024

Manchester United, seul en lice ?