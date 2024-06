Une razzia programmée au PSG pour le mercato ?

Thomas Bourseau

Au cours du mercato estival, le Paris Saint-Germain a pour objectif de notamment recruter un milieu axial comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 1er avril dernier. Et dans le sens des départs, Manuel Ugarte pourrait prendre la porte. Manchester United l’apprécierait, mais pas seulement lui. Explications.

Une saison et puis s’en va ? Pourtant incontournable et une belle promesse pour l’avenir du club à ses débuts au PSG, Manuel Ugarte (23 ans) a graduellement perdu de son importance dans le système de Luis Enrique au fil de la saison du Paris Saint-Germain. Au point où il n’a d’ailleurs même pas disputé la moindre minute pendant les demi-finales de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund (0-1 et 0-1).

Entre Manchester United et Manuel Ugarte, le courant est prêt à passer ?

Mardi, Sky Sports a évoqué un intérêt de Manchester United pour Manuel Ugarte. Une information confirmée par L’Équipe et The Daily Telegraph par la suite. Pour CaughtOffside , Fabrizio Romano en a fait de même. « J'ai parlé hier du fait que Manchester United et le PSG avaient des contacts pour discuter de Manuel Ugarte et d'autres joueurs. Ugarte a des chances de quitter le PSG cet été ».

