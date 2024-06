PSG : Une très bonne nouvelle tombe pour ces deux transferts !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ces derniers jours, le PSG et Manchester United ont échangé autour d’un possible transfert de Manuel Ugarte vers le club mancunien cet été. Mais dans le même temps, Paris aurait rencontré l’entourage de Marcus Rashford pour une possible arrivée de l’Anglais. Deux transferts opposés donc, alors que les relations entre les deux cadors européens sont au beau fixe.

L’été s’annonce chargé au PSG, qui pourrait prochainement avancer sur plusieurs de ses dossiers. En effet, depuis plusieurs jours, un possible départ de Manuel Ugarte est évoqué par plusieurs sources. Arrivé l’été dernier au sein du club parisien, le milieu de terrain uruguayen pourrait potentiellement être vendu, mais seulement en cas d’offre conséquente.

Officiel : Une nouvelle tombe pour le PSG ! https://t.co/JiiWigZVaT pic.twitter.com/LwGyYG0iQV — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Ugarte vers Manchester United, Rashford vers le PSG ?

Ce mercredi, le journaliste Ben Jacobs a également révélé que le PSG avait récemment rencontré les représentants de Marcus Rashford. Le club de la capitale se tient prêt à agir dans ce dossier, même si la priorité parisienne reste Khvicha Kvaratskhelia. Ainsi, entre le possible départ de Manuel Ugarte vers les Red Devils , ou encore la possible offensive parisienne pour Marcus Rashford, Paris et Manchester vont avoir l’occasion de discuter…

Très bonnes relations entre Paris et Manchester

Et cela tombe bien, car à en croire Ben Jacobs, le PSG et Manchester United entretiennent de très bonnes relations. Les deux clubs ont un grand respect l’un pour l’autre, ce qui pourrait favoriser les échanges autour de transactions pour cet été. A suivre..