Succession de Mbappé : Une opération XXL mise en place avec cette star ?

Le PSG a pris l'habitude d'être assez actif en période de mercato et en ce moment, le club a plusieurs dossiers sur la table. L'un d'entre eux concerne Manuel Ugarte. L'international uruguayen n'a pas forcément convaincu ses dirigeants ces derniers temps malgré un joli démarrage à son arrivée l'été dernier et il pourrait partir en direction de Manchester United, qui a manifesté un intérêt. Dans les discussions entre les deux clubs, le PSG en a profité pour échanger à propos d'un joueur dans le viseur du club.

Depuis des mois, le PSG cherche activement le remplaçant de Kylian Mbappé, parti au Real Madrid. Plusieurs grands noms circulent comme celui de Khvicha Kvaratskhelia, qui brille à l'Euro en ce moment, ou encore Marcus Rashford. Le PSG pourrait profiter du dossier Ugarte pour attirer l'Anglais dans ses filets.

Ugarte vers Manchester United ?

Ces derniers jours, le PSG et Manchester United ont entamé des discussions à propos de Manuel Ugarte. Une année après son arrivée près du Parc des Princes, Luis Campos ne serait pas forcément contre voir partir l'Uruguayen, qui a vu son temps de jeu se réduire ces derniers mois. Il y a un an, l'ancien milieu de terrain du Sporting Portugal est arrivé dans le club de la capitale pour 60M€ et pourrait aujourd'hui servir de monnaie d'échange.

Un échange possible ?

En perte de vitesse à Manchester United, club qu'il a toujours connu depuis ses débuts professionnels, Marcus Rashford est dans le viseur du PSG depuis longtemps. Lors des discussions entre les dirigeants parisiens et le club anglais, son nom aurait ainsi été évoqué d'après Ben Jacobs, au point qu'un échange entre l'attaquant et Manuel Ugarte pourrait être envisagé. Le journaliste ajoute que le PSG ne devrait rien tenter si l'ailier de 26 ans ne témoigne pas de son envie de venir à Paris.