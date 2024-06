Équipe de France : Deschamps a changé d'avis pour Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Face à l’Autriche il y a dix jours, Kylian Mbappé s’est fracturé le nez suite à un gros choc avec Kevin Danso. Ménagé face aux Pays-Bas pour le deuxième match des Bleus à l’Euro, l’attaquant du Real Madrid a cependant disputé l’intégralité de la rencontre face à la Pologne mardi (1-1). En réalité, Didier Deschamps aurait aimé laisser son capitaine au repos. Explication.

L’équipe de France et Kylian Mbappé ont connu un début d’Euro plutôt compliqué. Et pour cause, les Bleus ont seulement terminé deuxièmes de leur groupe, tandis que le phénomène de 25 ans lui, s’est fracturé le nez lors du premier match face à l’Autriche… Alors que beaucoup craignaient que l’attaquant n’allait pas pouvoir rejouer du tout, Kylian Mbappé, désormais vêtu d’un masque, a repris du service face à la Pologne ce mardi (1-1).

Mbappé encore diminué face à la Pologne ?

Loin d’être encore étincelant, le nouveau joueur du Real Madrid a paru en jambes, et a même inscrit son premier but de la rencontre sur un penalty obtenu par son futur ex-coéquipier au PSG, Ousmane Dembélé. Après avoir été ménagé par Didier Deschamps lors du match nul face aux Pays-Bas (0-0) quatre jours plus tôt, Mbappé a pris un coup au visage contre la Pologne, qui n’a cependant pas aggravé sa fracture nasale.

Didier Deschamps aurait voulu ménager Mbappé