C’est annoncé, l’équipe de France va vivre un enfer !

Thomas Bourseau

La bande de Kylian Mbappé devra sérieusement rehausser son niveau de jeu si elle souhaite poursuivre son aventure en Allemagne pendant cet Euro qui se terminera le 14 juillet. En effet, dès lundi prochain pour le 1/8ème de finale, l’équipe de France se frottera à la Belgique de Kevin De Bruyne. Et les Belges ont lancé les hostilités.

France - Belgique, acte 76. Lundi 1er juillet à Dusseldorf, à 18h, les Bleus seront opposés aux Diables Rouges pour ce 1/8ème de finale charnière de leurs aventures respectives à l’Euro 2024. Les deux dernières rencontres opposant les deux sélections ont tourné en faveur de l’équipe de France (3-2 en octobre 2021 pour la Ligue des nations) et la fameuse demi-finale de Coupe du monde en juillet 2018 (1-0). Cependant, ce sera une tout autre opposition lundi prochain et dans la foulée de sa qualification après le match nul contre l’Ukraine mercredi (0-0), le groupe belge a annoncé la couleur à la bande de Didier Deschamps.

«Ca ne leur fait pas du bien de voir qu’ils joueront la Belgique»

Dans des propos rapportés par L’Équipe , Amadou Onana, milieu de terrain de la sélection de Domenico Tedesco, reconnaît que l’équipe de France disposera du statut de favori, mais que les Bleus savent qu’ils marcheront sur un terrain glissant. « On est passés et c’était le plus important. Ça ne fait jamais du bien d’entendre ses supporters siffler. Ils attendaient sans doute que l’on attaque plus, mais l’équipe a tout donné. On a besoin d’eux, de leur boost. Ils ont été super pendant les deux premières rencontres. Qu’ils soient là pour les huitièmes. La France sera favorite. On sait la qualité de ses joueurs. Mais ça ne leur fait pas du bien de voir qu’ils joueront la Belgique. Ils savent que l’on peut être très dangereux ».

«Ne pas être tout seul si on veut arrêter Mbappé et Dembélé»

Passé par la Ligue 1, comme Amadou Onana, Youri Tielemans connaît bien le football français et révèle avoir « à cœur de bien faire » . « C’est une grosse équipe, toujours présente dans les grands tournois. Un voisin, au même titre que les Pays-Bas ou l’Allemagne, contre lequel on a à cœur de bien faire. On a perdu en 2018. On peut trouver à chaque match des motifs de revanche. Mais ils ont gagné le tournoi. Félicitations à eux ». Du point de vue d’Orel Mangala, c’est clair, net et précis : « On veut absolument gagner ce match ». Défenseur de Leicester passé par Reims, Wout Faes fixe déjà un rendez-vous à Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. « C’est une équipe avec beaucoup de stars, une grosse affiche. Il faudra être à 100 % si on veut être compétitifs. On n’a pas peur. Je ne pense pas que les Français ont joué leur meilleur foot jusque-là mais ça ne veut rien dire avant le huitième. On peut faire mal à n’importe qui. On est pas mal en défense. Mais il faudra défendre en équipe et ne pas être tout seul si on veut arrêter Mbappé et Dembélé ».

«On peut challenger tout le monde»