RN, Nouveau Front populaire… L’appel de Kylian Mbappé est validé !

Si l'Euro 2024 est au centre des discussions, la situation actuelle en France est également un sujet important pour tout le monde et les joueurs de Didier Deschamps ne font pas exception. Plusieurs Bleus ont pris la parole concernant ces élections pour témoigner de leur engagement politique. Kylian Mbappé s'est notamment prononcé, prise de parole validée par Arsène Wenger.

Ces derniers jours, plusieurs joueurs de l'Equipe de France n'ont pas hésité à prendre la parole devant les médias concernant les élections législatives, le premier tour ayant lieu ce dimanche au moment où le pays est divisé en trois blocs : la majorité présidentielle, le Nouveau Front populaire et le Rassemblement national . « Les extrêmes sont aux portes du pouvoir. J’appelle tous les jeunes à aller voter » avait d'ailleurs déclaré Kylian Mbappé il y a deux semaines, un appel qui a fait parler.

« Un joueur comme Kylian Mbappé a un vrai pouvoir dans la société »

Kylian Mbappé est devenu une référence du football français, devenant au fil des années un sportif très influent. Son appel au vote a été validé par Arsène Wenger dans les colonnes du Monde . « Un joueur comme Kylian Mbappé a un vrai pouvoir dans la société, que n’avait pas encore un Michel Platini à l’époque. L’opinion des joueurs, qui prennent de plus en plus la parole, est importante. Les réseaux sociaux y ont contribué. Quand on voit que Cristiano Ronaldo a plus de 600 millions d’abonnés sur Instagram, cela lui confère inévitablement du pouvoir » estime l'ancien entraîneur d'Arsenal.

