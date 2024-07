Mbappé : Il annonce la couleur pour son gros duel !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En terminant deuxième de son groupe, l’équipe de France n’a pas été gâtée pour le huitième de finale de l’Euro. Ainsi, ce lundi, les hommes de Didier Deschamps devront se frotter à la Belgique de Kevin de Bruyne et Romelu Lukaku. Face à lui, Kylian Mbappé aura Timothy Castagne, qui est prêt pour le duel qui l’attend.

Tombée dans la partie relevée du tableau finale de l’Euro, l’équipe de France va devoir cravacher pour espérer être sacrée le 14 juillet prochain. Et ça va commencer dès ce lundi avec un huitième de finale face à la Belgique. Si les Diables Rouges n’ont pas été si impressionnants dans les poules, ils restent un adversaire coriace. Les Bleus pourront néanmoins compter sur Kylian Mbappé pour espérer faire la différence. A voir comment la défense de la Belgique tentera de minimiser l’impact du nouveau joueur du Real Madrid.

Équipe de France : Deschamps lâche une révélation sur Mbappé ! https://t.co/bi0spj4zeY pic.twitter.com/ojN83mzaH7 — le10sport (@le10sport) June 30, 2024

« Je m'y prépare depuis que l'on sait notre adversaire »

Kylian Mbappé contre Timothy Castagne. Cela sera donc l’un des matchs dans le match de ce France-Belgique. Dans des propos rapportés par L’Equipe , le défenseur des Diables Rouges s’est prononcé sur ce duel face au capitaine des Bleus. « Je m'y prépare depuis que l'on sait notre adversaire. Il est connu. C'est facile de voir des images de lui. Après, je peux me préparer autant que je veux. Il faudra que je réponde présent sur le terrain. (…) Est-ce plus dur à préparer avec les doutes sur sa position ? Pas nécessairement. Si ce n'est pas lui à gauche, ce sera quelqu'un d'autre avec aussi beaucoup de qualités. Les Français ont beaucoup de bons joueurs sortis du banc », a-t-il commencé par expliquer à propos de Mbappé.

« Le garder un maximum devant toi »