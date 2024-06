Équipe de France : Deschamps lâche une révélation sur Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce lundi (18h), l’équipe de France va disputer son 8ème de finale de l’Euro face à la Belgique. Attendu au tournant, Kylian Mbappé est masqué depuis sa fracture du nez contractée face à l’Autriche le 17 juin dernier. Ce dimanche, Didier Deschamps s’est montré plutôt rassurant quant à l’état de son capitaine.

Kylian Mbappé et l’équipe de France n’ont plus le droit à l’erreur. Après trois premiers matchs plutôt décevants du moins offensivement sur ce premier tout de l’Euro, les Bleus sont désormais opposés à la Belgique en 8ème de finale. Ce lundi à Düsseldorf, le capitaine français, qui a été le seul à marquer lors des phases de poules, devra faire preuve de plus d’efficacité malgré un début de compétition tronqué par sa terrible fracture du nez.

Mbappé en difficulté depuis sa blessure ?

Le 17 juin lors du premier match des Bleus face à l’Autriche, Kylian Mbappé a vécu un gros choc en fracassant son nez sur l’épaule du défenseur Kevin Danso. Ménagé contre les Pays-Bas puis assez brouillon face à la Pologne malgré un but sur penalty, le nouveau joueur du Real Madrid se sait attendu au tournant face à la Belgique.

« Chaque jour qui passe permet d'avoir une consolidation qui est meilleure chaque jour »