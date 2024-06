Equipe de France : Deschamps en colère contre un joueur, il s'explique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent lors du dernier match de l'Equipe de France face à la Pologne (1-1) pour la dernière demi-heure de jeu en remplacement d'Adrien Rabiot, Eduardo Camavinga a été victime de nombreuses glissades sur le terrain, ce qui n'a échappé à personne, à commencer par Didier Deschamps. Le milieu de terrain du Real Madrid a vu son sélectionneur lui reprocher certaines choses et un échange entre les deux hommes a eu lieu. Camavinga s'est exprimé par rapport à ce problème.

Didier Deschamps n'a pas apprécié de voir Eduardo Camavinga glisser autant sur la pelouse lors du dernier match. Le sélectionneur des Bleus l'a interpellé pour lui demander de faire mieux. Le milieu de terrain de 21 ans est revenu sur cet épisode dans une interview avec Adil Rami pour TF1 . Le rendez-vous avec la Belgique lundi à 18h est très attendu.

Camavinga s'explique sur les glissades

Même s'il n'a pas beaucoup joué face à la Pologne, l'entrée d'Eduardo Camavinga n'a pas été des plus remarquables. « Je joue tout le temps en crampons vissés, mais là je glissais sans cesse alors le coach m'a demandé de mettre des crampons (vissés) encore plus hauts. Mais après j'ai mal aux pieds. Quand j'ai dit au coach que des crampons encore plus hauts me font mal au pied il m'a répondu: "Je préfère que tu aies mal plutôt que tu glisses !" » Le message est passé, l'exigence de Didier Deschamps pourrait lui coûter cher.

Deschamps très remonté

En hurlant depuis son banc à Eduardo Camavinga de faire mieux, Didier Deschamps a évidemment remarqué ce problème. Le sélectionneur des Bleus aura bientôt des choix à faire pour le huitième de finale face à la Belgique et on peut imaginer qu'un problème de ce genre ne passera pas. L'ancien Rennais a précisé que Deschamps lui a envoyé des petites piques à table et à l'entraînement avant d'en parler face à face.