Un joueur dit non à l’équipe de France et règle ses comptes

Natif de Pabu en Bretagne, Robin Le Normand a fait le choix de défendre les couleurs de la Roja. Présent en Espagne depuis 2016, le défenseur de la Real Sociedad a refusé les approches de Didier Deschamps. Alors que son équipe affronte la Géorgie ce dimanche soir en huitième de finale de l'Euro, le joueur a expliqué sa décision.

Il y a un peu de France dans cette équipe d'Espagne, qualifiée brillamment pour les huitièmes de finale de l'Euro. Depuis plusieurs mois, Fabian Ruiz défend les couleurs du PSG. Mais d'autres joueurs présentent des liens beaucoup plus solides avec l'hexagone. C'est le cas de la charnière, composée de deux franco-espagnols : Aymeric Laporte et Robin Le Normand. Le défenseur de la Real Sociedad est le dernier à avoir répondu aux appels de la Roja, lui qui vit au Pays basque depuis 2016.

Deschamps avait contacté Le Normand

Lors d'un entretien accordé à Mundo Deportivo, Le Normand est revenu sur sa double nationalité et sur les approches de Didier Deschamps. « Didier Deschamps et moi avons eu une conversation, mais j’avais eu plusieurs appels avec des gens de la Fédération espagnole, le sélectionneur, j’avais parlé avec ma famille et mon entourage et j’avais toute leur confiance. Pour moi, c’était quelque chose de très naturel… » a-t-il confié.

« Ma décision était évidente»