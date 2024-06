Euro 2024 : Clash en Belgique, l’équipe de France jubile

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce n'est un secret pour personne, Thibaut Courtois et Domenico Tedesco se détestent. Une information qui a pourtant échappé à Eduardo Camavinga, coéquipier du gardien au Real Madrid. Présent en conférence de presse en marge du huitième de finale entre la France et le Belgique, le milieu de terrain a reconnu que l'absence du portier était une bonne nouvelle pour son équipe.

Symbole de la détresse belge il y a six ans après la demi-finale du Mondial face à la France, Thibaut Courtois ne sera pas présent sur la pelouse de Düsseldorf ce lundi pour participer à cette revanche. Auteur d'une saison blanche en raison d'une blessure, le gardien du Real Madrid a été laissé à la maison. Son conflit ouvert avec son entraîneur Domenico Tedesco n'a pas non plus aidé.

Courtois et Tedesco se détestent

En décembre dernier, Courtois s'était exprimé sur les tensions avec son coach. « Le fait de ne plus ressentir la reconnaissance de la fédération et de l'entraîneur a fait exploser quelque chose en moi (...) Tedesco m'a expliqué en sept versions différentes pourquoi Romelu était capitaine. Chaque fois, c'était différent: une fois, il avait décidé le jeudi, puis le vendredi, puis le lendemain de la finale… L'entraîneur n'a fait aucun effort pour trouver une solution, il a simplement dit qu'il dirait tout à la presse. Il voulait faire pression sur moi pour que je ne parte pas et me menacer. Ce n'est tout simplement pas possible, car il s'agissait d'une conversation privée. Il y a donc une rupture de confiance entre le joueur et le coach » avait confié le portier.

« C'est une bonne chose pour nous »