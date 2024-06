La Belgique prévoit l'enfer à Mbappé

Amadou Diawara

Ce lundi, l'équipe de France va se frotter à la Belgique en huitième de finale de l'Euro 2024. Avant ce grand rendez-vous, Thomas Meunier a annoncé la couleur. D'ailleurs, l'ancien joueur du PSG a laissé clairement entendre qu'il avait la solution pour stopper Kylian Mbappé, le capitaine et numéro 10 des Bleus.

Tenue en échec par la Pologne lors de la troisième journée de la phase de groupes de l'Euro 2024 (1-1), l'équipe de France a terminé à la deuxième place du groupe D. Par conséquent, les Bleus vont devoir défier la Belgique (2ème de la poule E) en huitième de finale de la compétition ce lundi à 18 heures.

Meunier sait comment stopper Mbappé

Présent en conférence de presse ce jeudi, Thomas Meunier s'est prononcé sur le choc entre la France et la Belgique. Et l'ancien arrière droit du PSG (2016-2020) a fait savoir qu'il avait une solution pour stopper Kylian Mbappé.

«Kylian est exceptionnel, mais...»