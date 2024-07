Mbappé : Le malaise est dénoncé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Largement pointé du doigt pour ses performances avec l'équipe de France depuis le début de cet Euro 2024, Kylian Mbappé peine à convaincre les observateurs. Après la qualification des Bleus lundi soir contre la Belgique, en direct dans l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo et ses acolytes se sont lâchés sur le malaise Mbappé en équipe de France.

Kylian Mbappé, c'est quoi le problème ? La fin de l'histoire entre l'attaquant de 25 ans et le PSG a été minée par son clash en interne avec Nasser Al-Khelaïfi, mais maintenant que son départ pour le Real Madrid est définitivement acté, le capitaine de l'équipe de France était censé retrouver son meilleur niveau pour l'Euro 2024, ce qui n'est pas vraiment le cas. Mbappé n'a inscrit qu'un seul but sur penalty depuis le début de la compétition, et même dans le jeu, l'ancien attaquant du PSG peine à se montrer menaçant.

Euro 2024 : Après le clash, Kylian Mbappé s'est vengé https://t.co/rQB6ENmVqi pic.twitter.com/od7DBBtcPi — le10sport (@le10sport) July 2, 2024

« On a l’impression qu’il a le frein a main »

En direct au micro de l'After Foot sur RMC Sport lundi soir après la victoire de l'équipe de France contre la Belgique (1-0), Tony Vairelles a livré son point de vue sur ce malaise Mbappé avec les Bleus : « Est-ce que son masque le dérange ? C’est bizarre on a l’impression qu’il a le frein a main. Autour, il n’y a pas non plus beaucoup de solutions. On veut qu’il soit décisif, mais il ne faut pas compter seulement sur lui », indique l'ancien attaquant de l'équipe de France sur la star tricolore.

« Huit mois que l’on se pose des questions... »