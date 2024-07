Cristiano Ronaldo : Kylian Mbappé peut déjà craindre le pire

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro 2024 en Allemagne, l'équipe de France affrontera donc le Portugal vendredi soir. Un duel au sommet entre Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo, et pour l'instant, les statistiques parlent en faveur de l'attaquant lusitanien qui a souvent pris le dessus sur l'ancienne star du PSG.

L'équipe de France a tremblé lundi soir face à la Belgique, mais les hommes de Didier Deschamps ont finalement réussi à l'emporter in-extremis grâce à un but de Randal Kolo Muani, qui était entré en cours de jeu. Plus tard, dans la soirée, le Portugal a eu également toutes les peines du monde à se débarrasser de la Slovénie (0-0), et le succès de coéquipiers de Cristiano Ronaldo a finalement été acté lors de la séance de tirs au but. Un gros choc se profile donc pour vendredi prochain (21h) entre les Bleus et la Seleção .

Mbappé - CR7, duel de stars

Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France et nouvelle recrue phare du mercato estival du Real Madrid, tentera donc de guider les Bleus vers une qualification pour le dernier carré de la compétition. Face à lui, son idole : Cristiano Ronaldo. L'attaquant portugais de 39 ans, comme Mbappé, peine à briller depuis le début de cet Euro 2024, lui qui a d'ailleurs raté un penalty lundi soir contre la Slovénie. Mais CR7 peut se rassurer, il n'a presque jamais flanché lorsqu'il a défié Kylian Mbappé en match officiel.

Avantage Ronaldo dans les confrontations

En effet, les deux hommes se sont affrontés à cinq reprises durant leur carrière, et le bilan est pour l'instant en faveur de Cristiano Ronaldo. Lors de la saison 2017-2018, en 8e de finale de la Ligue des Champions, le Portugais a battu le PSG à deux reprises avec le Real Madrid (3-1, 2-1). Plus tard, en octobre 2020, Mbappé et CR7 se sont cette fois-ci affrontés avec leurs sélections respectives en Ligue des Nations, avec un match nul au Stade de France (0-0) et une victoire des Bleus en terre lusitanienne un mois plus tard (1-0). Et enfin, la dernière confrontation directe remonte au dernier Euro, en 2021, lorsque l'équipe de France et le Portugal s'étaient quittés dos à dos au terme d'un match de poules (2-2).



Bilan des duels : Deux victoires pour Cristiano Ronaldo, deux matchs nuls et un succès en faveur de Kylian Mbappé. Le décor est planté..