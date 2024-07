«La guerre» : Cristiano Ronaldo annonce le pire à Mbappé et l’équipe de France !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir battu non sans difficulté la Belgique (1-0) ce lundi, l’équipe de France a rendez-vous ce vendredi en quart de finale avec le Portugal, qui a également eu du mal à vaincre la Slovénie (0-0, 3 t.a.b. 0). Cristiano Ronaldo, qui a fondu en larmes en plein match après son penalty raté, a lancé les hostilités dans la foulée de la qualification.

C’est l’heure des retrouvailles ! Victorieux en demi-finale en 1984 et en 2000, et battus lors de la finale 2016, les Bleus vont de nouveau croiser la route du Portugal en phase finale de l’Euro ce vendredi, en quart de finale. Les deux équipes ont eu du mal à décrocher leur qualification, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo attendant la séance de tirs au but pour se défaire de la Slovénie (0-0, 3 tab. à 0), tandis que la bande à Deschamps a échappé de peu aux prolongations (1-0) grâce à un but contre son camp du Belge Jan Vertonghe (85e).

« Nous allons faire la guerre »

Dans la foulée du match entre l’Espagne et l’Allemagne (18h), un autre choc aura donc lieu ce vendredi entre la France et le Portugal (21h). Interrogé après la qualification de son équipe par RTP , Cristiano Ronaldo a annoncé la couleur à l’équipe de France : « Nous allons avoir un match difficile contre la France et nous allons faire la guerre ».

« C'est un sentiment de tristesse et de joie à la fois »