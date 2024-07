Euro 2024 : Cristiano Ronaldo craque totalement et s’explique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cela restera assurément comme l’une des images fortes de cet Euro 2024. A 39 ans, Cristiano Ronaldo a fondu en larmes sur le terrain ce lundi lors du huitième de finale entre le Portugal et la Slovénie (0-0, 3 tab. à 0) après son penalty raté en prolongation. L’ancienne star du Real Madrid est revenue après la rencontre sur ce moment fort.

La soirée a été compliquée pour Cristiano Ronaldo. Alors qu’il disposait probablement d’une balle de match avec son penalty à la 105e minute, la star portugaise a craqué après avoir perdu son duel contre Jan Oblak, fondant en larmes avant d’entamer la seconde période de la prolongation. Un raté qui n’a finalement pas eu de conséquences sur le résultat final, le Portugal décrochant son billet pour les quarts de finale de l’Euro 2024 après avoir brillé aux tirs au but (0-0, 3 tab. à 0), grâce notamment à une réalisation de son numéro 7 qui s’est ensuite expliqué sur cette soirée riche en émotions pour lui.

« Quand j'en avais le plus besoin, Oblak a sauvé »

« La tristesse initiale et la joie finale, c'est ce que donne le football, des moments inexplicables, c'est ce qui se passe , a expliqué Cristiano Ronaldo au micro de Sport TV, relayé par RMC . J'aurais pu donner un avantage à la Seleção, je n'ai pas pu. Pendant l'année je n'ai pas raté une seule fois et, quand j'en avais le plus besoin, Oblak a sauvé. C'est un sentiment de tristesse et de joie à la fois, mais le plus important c'est la qualification, l'équipe l'a méritée. La Slovénie a passé presque tout son temps à défendre, félicitations à l'équipe, en particulier à notre gardien qui a réalisé trois bons arrêts. »

« J’étais déprimé et j'étais triste »