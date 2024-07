Euro 2024 : Compos probables, enjeux, diffusion TV et horaire... Toutes les infos sur France - Belgique

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce lundi, l’équipe de France sera opposée à la Belgique à l’occasion des 8èmes de finale de cet Euro 2024. Depuis la demi-finale du mondial 2018, Français et Belges entretiennent une rivalité. Les deux formations ont toutes deux déçu pour le moment sur cette compétition, et pourraient totalement se relancer en cas de qualification pour les quarts. Présentation.

L’heure de vérité approche pour l’équipe de France. Ce lundi, les Bleus seront opposés à leur plus grand ennemi de ces dernières années : la Belgique. Attendue au tournant sur ce tournoi, la formation de Didier Deschamps n’a clairement pas convaincu. Deuxième du Groupe D avec seulement une victoire en trois matchs, la France va devoir hisser son niveau de jeu.



De l’autre côté, la Belgique a sans doute réussi à faire pire. Désormais dirigés par Domenico Tedesco, les « Diables Rouges » ont fini deuxièmes du Groupe E, avec quatre points. Les Belges ont inquiété, et subi une défaite de rang face à la Slovaquie. Malgré un secteur offensif extrêmement dangereux, la Belgique n’a fait peur à personne, et doit également se sublimer afin d’enfin obtenir sa revanche sur l’équipe de France.



Le vainqueur de ce 8ème de finale affrontera le Portugal ou la Slovénie en quart de finale.

Les compositions probables

Composition probable de la France : Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez - Kanté, Tchouaméni, Dembélé, Rabiot - Griezmann, Mbappé (c)



Composition probable de la Belgique : Casteels - Castagne, Faes, Vertonghen, Theate - Tielemans, Onana, Lukebakio, De Bruyne (c), Doku - Lukaku.

Le joueur à suivre : William Saliba

Après avoir entamé cet Euro 2024 dans la peau d’un titulaire pour la première fois depuis ses premiers pas en Bleu, le défenseur d’Arsenal semble avoir totalement acquis la confiance de Didier Deschamps. Et pour cause, Wiliam Saliba a été titulaire lors de l’intégralité des rencontres de l’équipe de France. Associé à Dayot Upamecano, le joueur de 23 ans a paru à son aise. Face à la Belgique qui dispose de plusieurs atouts offensifs de taille, William Saliba sera attendu au tournant pour ce qui est certainement le match le plus important de sa carrière internationale.

Où et quand voir le match ?