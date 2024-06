Euro 2024 : Compos probables, enjeux, diffusion TV et horaire... Toutes les infos sur Angleterre - Slovaquie

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, l’Angleterre affronte la Slovaquie en 8ème de finale de l’Euro 2024. Très décevants jusque-là, les Three Lions vont être opposés à une formation slovaque surprenante. Annoncée comme l’un des grands favoris de la compétition, l’Angleterre n’a plus le droit à l’erreur, et doit absolument afficher un bien meilleur visage en cette fin d’après-midi (18h).

Les 8èmes de finale de cet Euro paressent assez inégaux pour certains. C’est le cas notamment de cet Angleterre - Slovaquie qui aura lieu ce dimanche à Gelsenkrichen. Car considérée par beaucoup comme le grand favori du tournoi avant le début de la compétition, la formation de Gareth Southgate semble largement supérieure à celle de Francesco Calzona. Pourtant, les Three Lions n’ont pas du tout brillé depuis le début de ce championnat d’Europe, avec une victoire et deux nuls lors du premier tour, mais aussi avec seulement deux buts inscrits malgré une véritable armada offensive.



De l’autre côté, la Slovaquie n’a pas démérité. Engagée au sein du Groupe E où figurait notamment la Belgique et l’Ukraine, la bande à Milan Skriniar a terminé à quatre points, avec une superbe victoire face aux Diables Rouges lors du premier match (0-1). Qualifiée en tant que meilleur troisième, la Slovaquie va désormais tenter de réaliser un gros coup face à une nation du standing de l’Angleterre…



Le vainqueur de ce match affrontera la Suisse en quart de finale...

Les compositions probables

Composition probable de l’Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Guehi, Trippier - Rice, Mainoo - Saka, Bellingham, Foden - Kane (c)



Composition de la Slovaquie : Dubravka - Pekarik, Vavro, Skriniar (c), Hancko - Kucka, Lobotka, Duda - Schranz, Strelec, Haraslin

Le joueur à suivre : Kyle Walker

Pilier de cette équipe d’Angleterre, le latéral droit de Manchester City n’a pas brillé pour le moment. Pas assez remuant sur son couloir, Kyle Walker doit monter en puissance, comme beaucoup de ses coéquipiers. Son association avec Bukayo Saka qui évolue quant à lui dans l’aile droite, n’aura pour le moment été que très peu efficace, et sera pourtant l’une des clés afin de venir à bout d’une équipe de Slovaquie regroupée et solide derrière…

