Euro 2024 : Allemagne, Italie, tout savoir sur les premiers huitièmes de finale !

Ce samedi à 18h, la Suisse et l’Italie vont s’affronter à l’occasion du premier 8ème de finale de cet Euro 2024. A 21h, l’Allemagne, nation hôte de la compétition, va quant à elle affronter le Danemark. Après un premier tour plutôt inégal, les grandes équipes du tournoi sont attendues au tournant, et les états de forme de chacun pourront être désormais testés. Présentation.

Après trois jours de répit, l’Euro 2024 va reprendre de plus belle ce samedi après-midi. Depuis 2016, le championnat d’Europe dispose de 8èmes de finales, avec l’introduction des « meilleurs troisièmes » de groupe. Mais pour ce premier choc de la journée entre la Suisse et l'Italie, les deux équipes auront réussi à terminer dans les deux premières places de leur groupe respectif.

La Suisse et l’Italie pour ouvrir le bal

La Suisse aurait même pu espérer plus. En effet, les hommes de Murat Yakin se sont rapidement mis à l’abri au sein du Groupe A avec une victoire d’entrée de jeu face à la Hongrie (1-3). Surprise par l’Écosse lors de son second match (1-1), la « Nati » a magnifiquement conclu sa phase de poule en bousculant une Allemagne pourtant favorite (1-1), et qui s’en est remis à une tête de Niclas Fülkrug en fin de rencontre afin de rester à la première place du groupe. Deuxième donc, la Suisse a néanmoins prouvé qu’à l’instar de 2021, elle restait une nation solide et surtout difficile à manœuvrer pour ses adversaires…



Engagée au sein du « groupe de la mort », l’Italie a connu un premier tour très tumultueux. Imposants face à l’Albanie lors de leur entrée en lice (2-1), les « Azzurri » ont ensuite pris l’eau face à l’Espagne (1-0). Totalement dépassés, les hommes de Luciano Spalletti ont finalement été pris de court par la Croatie, avant de s’en remettre à un magnifique enroulé de Mattia Zaccagni (1-1) pour finalement se hisser à la deuxième place de ce Groupe B si relevé… « Ce soir (lundi, ndlr) notre qualification est amplement méritée. Nous avons mérité notre qualification. C’était difficile de le faire car vous m’aviez dit que c’était le groupe de la mort. Je n’avais pas dit cela. C’était difficile parce qu’il y a des équipes fortes » , déclarait notamment Luciano Spalletti après la qualification des siens pour les 8èmes de finales.



Clairement, ce duel paraît très indécis au premier abord. La rencontre promet d’être équilibrée au possible, et pourrait réserver son lot de surprises.

L’Allemagne dominatrice face au Danemark ?